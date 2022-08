Des nouveautés gourmandes pour pimper votre BBQ

On n’a vraiment rien contre un bon hot-dog all-dressed, mais pour faire vos «penses-bon.ne.s» lors de votre prochain BBQ, on vous suggère d’y incorporer ces nouveaux produits sacrément gourmands. De rien!

Marinades sèches BBQ Québec

Adieu liquide huileux qui risque de couler dans le fond du frigo. Ceux qui ont découvert la marinade sèche ne jurent que par ça. Pourquoi? Pas de perte, plus de saveur! Et les nouvelles variétés de l’entreprise de chez nous BBQ Québec ont de quoi ravir les fans du gril et ceux qui ont envie de faire changement du fameux mélange d’épices à steak de Montréal. «Prêt pour le rodéo» citronné avec la juste balance de sucre et de sel, «prêt pour le Mexique» relevé par le piment ancho et le paprika fumé – délicieux sur les légumes grillés, puis «prêt pour l’Alaska» pour le poisson avec son mélange à la fois zesté, aillé et salé.

En vente chez BBQ Québec et en ligne

Marinade shawarma – Al’fez

Pas sûr.e.s de la recette de marinade de ma tante Johanne? Essayez celle-ci (ou n’importe quelle autre d’Al’fez) pour faire voyager vos invités jusqu’en Turquie. C’est une explosion d’épices moyen-orientales moyennement piquantes (on ne voudrait tout de même pas choquer le palais de Johanne). On la verse sur du bœuf, de l’agneau ou du poulet, et le tour est joué! Psst: Al’fez propose aussi des sauces intéressantes pour relever vos grillades.

En vente dans la plupart des épiceries

Garnitures à salade naturSource

Parce qu’avec toute bonne grillade, ça prend un peu de verdure. Pour pimper votre laitue simplement, versez les nouveaux mélanges de garniture à salade de l’entreprise montréalaise naturSource, généreusement pourvus en protéines, sans colorant, sans saveur artificielle ni agent de conservation. Trois choix pour s’agencer à vos plats: Baie sauvage, croquant ou original. Les trois contiennent notamment des graines de tournesol et de citrouille en plus de canneberges séchées. Ils s’avèrent aussi une excellente collation sur le pouce.

En vente chez Metro et Provigo

Houmous au zaatar et pain pita khubz Choix du Président

Comme chaque saison, Le Choix du Président nous offre d’alléchantes nouveautés qui se taillent – qu’on le veuille ou non – une place dans notre menu. Parmi celles qui ont séduit nos papilles, on note deux produits aux saveurs moyen-orientales: le houmous au zaatar hyper parfumé, qui fait honneur à ce mélange d’épices libanaises, ainsi que les pains pitas khubz, tendres, dorés et légèrement sucrés, qui sont aussi délicieux avec des boulettes keftas que tremper dans l’houmous au zaatar de la maison.

En vente chez Maxi et Provigo

Pain brioché POM

Quand c’est frais, c’est… Ben oui, on le sait! Mais les nouveautés de POM sont non seulement fraîches, elles ont aussi le mérite de relever une guédille ou un hamburger sur un moyen temps! Les pains briochés sont moelleux et offrent une balance harmonieuse entre le sucre et le salé. À essayer!

En vente dans la plupart des épiceries

À BOIRE!

Kir royal Domaine Lafrance

Amateur.trice.s de limoncello ou de boissons alcoolisées acidulées, pitchez-vous sur ce nouveau prêt à boire dangereusement vivifiant. C’est pétillant, citronné à souhait, bref, c’est une limonade pour adulte très rafraîchissante.

15 $ pour 4 cannettes de 250 ml – En vente à la SAQ

Vins biologiques Domaine St-Jacques

Le domaine montérégien ne cesse d’innover. En témoigne sa nouvelle ligne de vins bios certifiés Écocert, sur laquelle travaille le vignoble depuis déjà 15 ans. Pour l’instant, on a droit à deux bouteilles aux étiquettes actuelles et colorées: la Cuvée naturelle 2021 (20,75$) non filtrée, très souple, marquée par des notes de fruits tropicaux et de fleurs blanches ainsi qu’une longue finale et une pointe de salinité, et la Cuvée orange 2021 (26,75$), dont les arômes frais d’orange sanguine explosent en bouche dès la première gorgée.

Ne vous attendez pas à des vins nouveaux hyper acides. On a plutôt droit à des vins bien droits, avec une certaine complexité, mais entièrement biologiques.

En vente au vignoble et dans quelques épiceries fines

Mama Shrub

En voyant que ces boissons sans alcool sont élaborées avec du vinaigre de cidre de pomme, on peut sourciller. Mais ne sous-estimez pas Mama Shrub, conçue par l’entreprise familiale québécoise Alimentation Biodev. Ses prêts à boire sont 100 % naturels, biologiques, peu caloriques, profitent des bienfaits digestifs du vinaigre de cidre de pomme, mais sont surtout étonnamment désaltérants et savoureux. Quatre parfums: fraise et poivre rose (notre pref), gingembre et lime, framboise et lavande ainsi que pamplemousse et eau de rose. Pas de panique, les fleurs ne sont pas prédominantes. Ça goûte le fruit, avec un kick acidulé satisfaisant.

En vente dans les épiceries et les dépanneurs à l’unité, en paquet de 4 ou de 12 cannettes

Pas local, mais digne de mention

Croustilles Tyrrells

Un barbecue sans chips, est-ce vraiment un barbecue? Naaah! On vous propose de goûter aux croustilles anglaises Tyrrells, qui viennent de débarquer au Québec. Elles sont à la fois extra croustillantes et légères (pas en matières grasses, mais sous la dent), et ce, grâce à un procédé unique nommé Big Spinny Thing, qui consiste grosso modo à assécher la croustille dès sa sortie de la friteuse.

Tyrrells propose chez nous quatre délicieuses saveurs: cheddar vieilli et ciboulette, chili doux et poivron rouge, sel de mer et vinaigre de cidre de pomme ainsi que légèrement saupoudrée de sel de mer. Les Miss Vickies et Kettle ont de la compétition!

2,97 $ le sac de 150 g – En vente dans les épiceries