Les meilleurs prêts-à-boire québécois 

Le kit de mixologie peut prendre ses vacances, lui aussi. On s’étire le bras, accroche une cannette de prêt-à-boire puis on savoure. C’est tout! (De rien)

Comont – Margarita

Photo : Gracieuseté Comont

ENFIN un prêt-à-boire pas trop sucré! On ne peut qu’applaudir, célébrer, vénérer ce rafraîchissant cocktail à base de lime et de spiritueux d’agave. Vif, frais et tonique, il est agrémenté de délicieuses notes acidulées d’orange et de lime kafir. C’est LA margarita pour ceux qui grimacent juste en pensant au goût de la téquila (ça ne goûte pas). Un autre bon coup de Comont qui nous avait gratifiés d’un tout aussi désaltérant Paloma l’an dernier.

15,20$ pour 4 canettes de 355 ml

Drav – Punch aux fruits

Est-ce un jus? Non. Hum… Oui, mais pour adultes! Drav qui nous a conquis avec ses savoureuses bières pleines de caractère au design résolument moderne (impeccable, disons-le!) nous propose un prêt-à-boire au punch tropical ultra fruité agrémenté de camerise, rhubarbe et argousier mélangé au gin de la maison Menaud. Ça goûte l’ananas, mais surtout les vacances! Dangereux sur le bord d’une piscine!

15$ pour 4 canettes de 250 ml

Distillerie 3 Lacs – Gin Fizz lime basilic

Photo : Gracieuseté

La fraîcheur dans une canette! Si vous aimez autant que le basilic que nous, vous craquerez pour ce cocktail prêt-à-boire pétillant pas trop sucré. Dès la première gorgée, on décèle clairement la fine herbe, puis des notes plus subtiles de lime. Surtout, c’est ultra rafraichissant. Ça goûte l’été!

15,60$ pour 4 canettes de 355 ml

Artist in residence – Punch Aux Fruits

Photo : Gracieuseté Artist in Residence

Fait à base d’un des gins locaux de la distillerie gatinoise Artist in Residence et d’un mélange de mûres, canneberges et bleuets, ce cooler devrait plaire aux amateur.rice.s de petits fruits. Rappelant un peu les punchs aux fruits de notre enfance, mais dans une version moins sucrée, cette boisson à 5% d’alcool donne envie de se prélasser au soleil.

13,20$ pour 4 canettes de 355 ml

Loop Mission – Gin fizz

Entreprise consacrée à la récupération alimentaire, Loop Mission mélange ici son gin à base de retailles de pommes de terre et son soda au gingembre, qui est fermenté naturellement par l’hydrolat de plantes boréales. Le résultat : un gin fizz à 4,5% d’alcool qui est bien pétillant, légèrement sucré et très aromatique.

16,20$ pour 4 canettes de 355 ml

Avec Constance Cazzaniga

BONUS NOUVEAUTÉ AU DEP : Romeo’s Sonic



Un seltzer québécois en épicerie et dépanneur? Oui, merci! Romeo’s fait les plus originaux à base de malt, mais dit «d’inspiration gin», la spécialité du distillateur. Trois saveurs : melon d’eau et hibiscus, concombre et rose puis pamplemousse et romarin (notre pref). L’ensemble est fruité, agrémenté d’une surprenante amertume, bref plein de personnalité.



14,99$ pour 6 canettes de 355 ml / 23,99$ pour 12