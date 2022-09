Les meilleurs restos de sushis pas chers à Montréal

Le 18 juin, c’est la Journée internationale du sushi! Parce qu’une telle chose existe, on a l’excuse parfaite pour se bourrer la face de poissons crus et de riz collant savamment enrobés d’une algue.

À Montréal, on a la chance d’avoir des restaurants de sushis à la pelle. Revers de la médaille: ça peut être difficile de dénicher ceux avec le meilleur rapport qualité-prix, et c’est pas mal ce qu’on cherche quand on veut juste un petit take-out.

C’est qu’il y a bien sûr les grandes institutions, comme Jun I, Tri Express et le restaurant Park, mais on n’a pas toujours envie de sortir les gros dollars pour se faire plaisir. Métro vous fait donc quelques propositions, histoire de souligner en grand cette histoire d’amour entre les humains et les sushis.

Dept. sushi

Si vous n’êtes pas prêt.e à ouvrir votre portefeuille pour une soirée dans une des succursales de Ryu, vous pouvez vous tourner vers son petit frère au menu plus abordable. Ouvert plus tôt cette année, le restaurant n’a pas seulement un beau marketing vitaminé, mais aussi des plats qui mettent l’eau à la bouche. Un peu d’huile de truffe dans votre maki, ça vous dit?

288, avenue Laurier Ouest

Sushi dépanneur

Ne vous laissez pas avoir par la devanture un peu fade, parce que l’établissement propose parmi les meilleurs sushis en ville à un prix d’ami. Vous voudrez vraiment vous rendre sur place pour y prendre vos sushis à emporter, parce qu’en plus d’un restaurant, c’est une petite épicerie qui regorge de produits asiatiques. Dur de ne pas en profiter pour faire le plein de ramen et de mochis!

928, avenue du Mont-Royal Est

Sushi Sama

Chaîne de sushis québécoise, Sushi Sama se trouve facilement un peu partout sur l’île et dans les alentours de Montréal. Son vaste menu très abordable est composé de classiques, comme le rouleau Dragon Eye, mais aussi de créations originales, comme le Kimcheese (oui, oui, il contient une tranche de fromage jaune-orange!). On y trouve aussi des bols pokés et des boîtes bento.

Plusieurs succursales

Aka-Fuji

Ce petit restaurant de quartier est un trésor bien gardé. En plus d’une bonne liste de sushis à emporter ou à manger sur place, on trouve sur le menu plusieurs plats japonais, comme la salade de pieuvre, le chirashi, les croquettes de légumes et le pancake à la pâte de haricots azuki. Le tout donne une cuisine authentique qui mélange les ingrédients frais à la friture.

3872, rue Wellington

Komomo par Sushi Momo

Trop chère, la cuisine végane? Oh que non! On brise le mythe en commandant les formules spéciales, avec lesquelles on peut s’en tirer pour plus ou moins 20 $ par personne. Même les fans de viande peuvent y trouver leur compte en faisant des découvertes: entre le fruit du jacquier, les feuilles d’oba et le fukujinzuke, il doit bien y avoir quelque chose que vous n’avez jamais goûté.

3603, rue Saint-Denis

Tora Sushi

Avec de belles options végétariennes, une bonne sélection de gunkan et des bols pokés préparés avec des aliments frais, c’est un restaurant abordable à ajouter à son carnet d’adresses. Et si vous avez une envie de sushis flyés, vous serez servis avec celui qui marie smoked meat, goberge, cornichons et moutarde au miel!

150, rue Beaubien Est

Café Jones (anciennement Sata sushi)

Le Sata sushi est mort, vive le Sata sushi! Si l’endroit a changé de nom et de concept, on y retrouve toujours les mêmes délicieux sushis, mais en version végane… qu’on peut maintenant prendre en trio avec un grilled-cheese tout aussi végane. Why not coconut, comme on dit! On descend le tout avec une de leurs belles bouteilles de vin nature ou un de leurs jus fraîchement pressés.

3349, rue Ontario Est

