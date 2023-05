Jane Goodall bientôt en visite à Montréal

Photo: Gracieuseté/The Jane Goodall Institute of Canada

La Dr Jane Goodall sera au Théâtre Maisonneuve le 24 mai à 19h afin d’y donner une conférence sur ses découvertes en lien avec le comportement animal et son combat pour la défense des animaux.

Les billets, disponibles en ligne, vont de 85$ à 253$. Les plus chers incluent, en plus d’une place dans les premières rangées, un livre autographié par la chercheuse et un sac du Jane Goodall Institute.

La conférence sera donnée en anglais par l’illustre Dr Goodall, qui a commencé ses recherches avec son carnet de notes et ses jumelles dans les forêts de Tanzanie en 1960.

Elle y racontera de nombreuses histoires, notamment comment elle a observé un chimpanzé fabriquer un outil la première fois ou encore le moment où elle a quitté le parc afin de sauver les singes pour qui elle s’était liée d’amitié.