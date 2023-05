35e Gala ESTim: l’Est de Montréal célèbre ses leaders

Se tenant à nouveau à la TOHU, plusieurs centaines de personnes, d’entreprises et d’organisations différentes ont participé au 35e Gala ESTim, organisé par la Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM), dans une ambiance festive et où la fierté était au rendez-vous.

Sous la thématique Au goût du futur, le gala venait clore le concours entrepreneurial organisé par la CCEM qui a interpellé plus d’une centaine de candidats, un record de participation au concours selon les organisateurs.

Sur les 36 finalistes, 12 lauréats répartis en 12 catégories différentes ont été récompensés lors de la soirée. Mais, au-delà des gagnants, la participation active des entreprises, des organismes à but non lucratif (OBNL), des commerces, et des arrondissements de Montréal est, selon la CCEM, un témoignage du dynamisme économique actuel, gage d’un avenir prometteur dans l’est de Montréal, déjà en train de se créer.

«Depuis 35 ans, c’est 1200 finalistes et près de 400 lauréats qui ont participé au concours ESTim. Il y a une constante qui n’a pas changé depuis le début d’ESTim: vos entreprises, vos organisations et vos employés ont fait preuve d’innovation, de résilience, ont été créatifs, mais surtout, ont fait rayonner l’est de Montréal ici et à l’international. Les actions que les candidats au concours ont posées contribuent aujourd’hui à bâtir l’est de Montréal de demain», a affirmé fièrement le PDG pour la Chambre de commerce de l’est de Montréal, Jean-Denis Charest, en ouverture de cérémonie.

Plusieurs centaines de personnes étaient présentes au 35e Gala ESTim à la TOHU. C’était l’occasion de réseauter et de souligner les entreprises et individus qui se sont démarqués. Photo: David Beauchamp, Métro

La revitalisation comme moteur

Le Gala ESTim a été fortement influencé par le mouvement «D’Est en Est», lancé quelques heures avant dans le but de mobiliser les acteurs citoyens de l’est de Montréal dans sa revitalisation actuelle et future. Il en a été question à quelques reprises durant l’événement, notamment lors du discours de M. Charest qui interpellait les gens présents dans la salle à s’informer sur le «Pacte pour l’Est».

«Ici dans la salle, vous êtes tous des leaders de notre territoire. Je vous demande d’aller lire le Pacte pour l’Est accessible en ligne, et je vous invite tous à le signer dès demain et à vous engager à réaliser une action qui contribuera à réussir une revitalisation durable de l’Est de Montréal. Ensemble, on va transformer le pessimisme et le scepticisme qui, parfois, prennent trop de place, et on va le transformer pour un goût du futur d’ambition, d’action et de réussite.»

Un des thèmes récurrents en cette soirée était aussi le développement durable et l’économie circulaire. Ces principes font partie intégrante du Pacte pour l’Est, et plusieurs entreprises et organisations présentes au gala consacrent une attention particulière à ces deux facettes en stimulant l’économie locale.

«C’est certain que les gens ont dû se tourner vers le local depuis la pandémie à cause du blocage des chaînes d’approvisionnement internationales. Ils ont vu les bénéfices de la résilience du local, notamment au niveau de l’économie circulaire puisque les gens ont pu créer des maillages locaux et ont développé une meilleure connaissance des entreprises de l’est de Montréal, situées dans le même écosystème», soutient le conseiller en pratiques écoresponsables, durables et circulaires pour PME-MTL Est-de-l’Île, Jean-David Perron.

Un Sommet de l’Est est prévu le 13 novembre prochain, et devra officialiser le lancement du mouvement «D’est en est» et les actions qui seront réalisées dans les trois années suivantes.

Voici la liste des lauréats dans les 12 catégories: