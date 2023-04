Une médaille de l’Assemblée nationale pour Paul Evra du Centre Lasallien

Paul Evra, le directeur du Centre Lasallien, a été récompensé par une médaille de l’Assemblée nationale pour ses 15 ans de dons d’espoir à la jeunesse de Saint-Michel. La célébration, à laquelle les jeunes qu’il a marqués, ses collègues et plusieurs politiciens ont assisté pour le remercier, s’est tenue vendredi dernier au Centre Lasallien.

«Son rire», «son enthousiasme» et «son leadership» y ont été reconnus par une dizaine de jeunes qui ont participé à l’une ou l’autre des activités du Centre Lasallien.

Paul Evra, pour qui «les idées ne demeurent pas au stade d’idée», selon la Mairesse de Villeray-Saint-Michel, Laurence Lavigne Lalonde qui était sur place, s’est impliqué dans plusieurs secteurs communautaires avant d’atterrir au Centre Lasallien il y a 15 ans. En s’entourant d’une équipe efficace et aussi visionnaire que lui, il a contribué à développer une cuisine haut de gamme, un gymnase et un studio d’enregistrement de balados. L’un des projets d’envergure portés par M. Evra s’agit de l’événement «diversité en uniforme» qui a permis aux jeunes issus de la diversité de visualiser un avenir pour eux dans les domaines d’emploi de la sécurité publique.

Toutefois, là où son impact se fait le plus sentir, c’est par sa présence empathique et inspirante avec laquelle «personne ne se sent petit», a partagé le co-pore-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. C’est d’ailleurs ce dernier, après les nombreux témoignages, qui a procédé à la remise de la médaille. «Une décoration qui aurait pu être inventée pour lui», estime M. Nadeau-Dubois.

Paul Evra, qui était visiblement ému de l’hommage à son égard a tenu à son tour à souligner le travail de son entourage. «Je dois partager mon prix avec mon équipe parce que sans eux je ne suis pas là aujourd’hui», a-t-il annoncé.

Les projets au centre socioéducatif Lasallien ne sont pas près d’arrêter d’arriver selon le principal concerné. Un studio d’enregistrement musical pour les jeunes du quartier est d’ailleurs sur le point d’être mis sur pied, dévoile en primeur M. Evra.