La société civile se mobilise pour revitaliser l’est de Montréal

Un nouveau mouvement citoyen, «D’est en Est», aura pour vaste mission la revitalisation de l’est de Montréal. L’initiative a été lancée ce jeudi à la TOHU. Rassemblant des leaders locaux, des décideurs publics et des membres de la société civile, D’est en Est vise à accélérer le développement économique, social et environnemental de l’est de la métropole.

«Ensemble, nous ferons de l’Est une zone innovante et prospère faisant partie intégrante du rayonnement de l’Île de Montréal», a tonné le PDG de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal, Jean-Denis Charest. Aucune date concernant les projets de transport structurant, comme le REM de l’Est ou l’extension de la ligne bleue, n’a été annoncée à cette occasion.

Longtemps négligé, l’est de Montréal, qui représente 10% de la population de la province, a été marqué par des défis sociaux, économiques et environnementaux, notamment la désindustrialisation, le manque d’emplois et l’accès limité aux transports en commun. Pourtant, cette vaste région possède de nombreux atouts, tels que la présence de grands espaces verts, un riche patrimoine industriel et culturel, ainsi que des infrastructures propices à la création d’emplois et au développement d’activités économiques.

Les actifs stratégiques de notre territoire offrent un potentiel unique pour créer un milieu de vie misant sur l’économie sociale, l’habitation, la santé, la culture et la formation. Annie Bourgoin, directrice générale de PME MTL Est-de-l’Île.

L’initiative «D’est en Est» souhaite y faire réaliser des projets concrets et durables qui contribueront à sa revitalisation. Le mouvement, soutenu par une diversité d’acteurs de la société civile, bénéficie également du soutien financier du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

Un Pacte pour l’Est

Pour concrétiser cette mobilisation, les membres du Comité directeur de l’initiative ont dévoilé un texte d’engagement intitulé «Pacte pour l’Est». Ce pacte, qui souligne les enjeux et le potentiel de l’est de Montréal, incite les organisations, les entreprises et les citoyens à s’engager en le signant et à réaliser des projets et des actions pour contribuer à la revitalisation de l’Est.

Les membres de la société civile peuvent signer le Pacte pour l’Est sur le site web de l’initiative D’est en Est, en précisant la nature de leur engagement via un court formulaire. Les signataires s’engagent à présenter une action respectant les principes de concertation, d’acceptabilité sociale et de respect des communautés.

Cette action sera dévoilée lors du Sommet de l’Est, prévu le 13 novembre 2023, et devra être réalisée dans les trois années suivantes.

Parmi les éléments clés de cette revitalisation figurent la création d’emplois, le développement économique, la protection des espaces verts et la mise en valeur du patrimoine culturel et industriel. La transition écologique est également un enjeu majeur pour l’est de Montréal.

Les élus et porteurs de projet lors de l’annonce. Photo: Clément Bolano, Métro Média.

«L’Est a le potentiel de devenir un laboratoire vivant de la transition socioécologique, et un milieu de vie durable et abordable pour tous», a illustré le président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal, Karel Mayrand.

L’initiative «D’est en Est» n’est qu’une étape dans un processus de revitalisation qui nécessitera des efforts soutenus et concertés de la part des différents acteurs impliqués. La réussite de cette démarche dépendra de la capacité à concrétiser les engagements pris lors du Sommet de l’Est, ainsi que de l’implication réelle et durable des citoyens, des entreprises et des organisations sur le terrain.

Le Pacte pour l’Est en 10 points

Mobilisation de la société civile: L’initiative «D’est en Est» vise à rassembler la société civile pour réaliser des projets concrets et accélérer la revitalisation de l’est de Montréal.



Désenclavement du territoire: Le Pacte pour l’Est appelle à faciliter l’accès au territoire et à améliorer la mobilité des personnes et des marchandises, notamment par la mise en place d’un mode de transport collectif structurant.



Milieux de vie complets: Le document insiste sur la création de milieux de vie complets, incluant des espaces verts et des services publics de base.



Décontamination des sols: Il sera demandé aux décideurs publics d’investir dans la décontamination des sols et la réhabilitation des terrains industriels non développés.



Développement économique et territorial: Le Pacte pour l’Est vise à stimuler la rétention et la création d’emplois, l’attraction et l’inclusion de la main-d’œuvre, l’innovation et le développement du territoire.



Transition écologique: L’initiative veut encourager les acteurs de la société civile à poser des gestes concrets s’inscrivant dans la transition écologique et à améliorer la performance environnementale des entreprises et des organisations.



Économie circulaire: Le Pacte pour l’Est préconise le développement d’une dynamique d’économie circulaire et des procédés industriels favorisant les technologies propres.



Accessibilité en habitation: Le document propose de s’inspirer des meilleures pratiques en matière d’accessibilité en habitation pour améliorer les conditions de logement dans l’est de Montréal.



Amélioration des milieux de vie: Il vise à contribuer à l’amélioration des milieux de vie en offrant une diversité d’opportunités en santé, en culture et en éducation, et en favorisant les liens de communication entre les entreprises et les citoyens.



Équité, inclusion et respect de la diversité: Le Pacte pour l’Est promeut et valorise l’équité, l’inclusion, le respect de la diversité et de la mixité sociale, et s’engage à réaliser des actions concertées qui respectent les principes d’acceptabilité sociale et de respect des communautés de l’est de Montréal.