La SDC Montréal-Nord autorisée au conseil d’arrondissement

Une étape de plus vers une SDC à Montréal-Nord vient d’être franchie. Les membres du conseil d’arrondissement de Montréal-Nord ont autorisé la constitution de la société de développement commercial «SDC Montréal-Nord» lors de la séance du mardi 27 juin. Il s’agit d’une première pour la région du nord-est de Montréal.

«La création de celle-ci permettra au milieu commercial situé principalement autour du boulevard Pie-IX et de la rue de Charleroi de se démarquer dans un contexte de plus en plus compétitif. Cette constitution permettra notamment de bénéficier d’un financement issu du programme de soutien aux sociétés de développement commercial de la Ville de Montréal, ce qui constitue un atout majeur», peut-on lire dans les documents déposés par les élus.

Le 31 mai dernier, des commerçants établis sur les rues Pie-IX et de Charleroi avaient voté en faveur de la création d’une SDC lors d’un processus de consultation.