Ahuntsic-Cartierville: une femme dans un état critique après un incendie

Une femme âgée de 75 ans repose dans un état critique après avoir été évacuée hier soir d’un logement en proie à des flammes. Les autorités ont été alertées aux alentours de 22h par un appel signalant un incendie dans un immeuble résidentiel situé sur le boulevard Gouin, près de la rue Pont, dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

À l’arrivée des secours, la victime était inconsciente. Elle a été transportée en centre hospitalier où son état a été jugé grave.

Les causes du départ du feu sont pour le moment inconnues, bien que la piste criminelle soit écartée par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Un périmètre de sécurité a été érigé et des enquêteurs sont sur place pour récolter plus d’informations.