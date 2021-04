Art mural: 17 projets lancés dans 11 arrondissements

La Ville de Montréal accorde un soutien financier de près de 300 000$ pour la réalisations de 17 projets de murales dans la métropole dans le cadre du deuxième volet du Programme d’art mural.

Les œuvres seront réalisées dans 11 arrondissements. Au total, 13 organismes se partageront les subventions.

Ce programme, constitué de trois volets, vise la réalisation de murales extérieures visibles, créatives et liées à leur contexte, selon le communiqué de la ville de Montréal.

Le 1er volet a pour but la création de murales de grande visibilité, le volet 2 la création de murales de quartier, et le volet 3 l’ajout d’une murale à la collection municipale d’art public.

«L’art mural est un formidable moyen d’améliorer les milieux de vie des quartiers, de soutenir et mettre en valeur la création artistique tout en permettant d’embellir la ville. À travers le volet 2 du Programme d’art mural, la Ville est heureuse de soutenir la mobilisation citoyenne et les milieux de vie en faisant la promotion de l’art urbain», explique Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, à la Ville de Montréal.

Ce volet s’adresse à tous les organismes à but non lucratif et aux organismes publics ou parapublics autres que municipaux. Il est entièrement financé par la Ville de Montréal.

De son côté, Jean-François Parenteau, membre du comité exécutif et responsable de la concertation des arrondissements de la Ville estime que «les 17 œuvres qui seront créées auront un impact auprès des citoyens à travers 11 arrondissements puisqu’elles se déploieront sur des murs extérieurs et seront visibles de l’espace public».

17 projets, 11 arrondissements

Ahuntsic-Cartierville

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (3 projets)

Lachine

LaSalle

Le Plateau-Mont-Royal (2 projets)

Mercier-Hochelaga- Maisonneuve

Rosemont-La Petite-Patrie

Sud-Ouest (2 projets)

Saint-Laurent

Saint-Léonard

Ville-Marie (3 projets)