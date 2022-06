Recherche de deux suspects d’un crime haineux à Westmount

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a lancé un appel aux citoyens pour retrouver deux suspects qui auraient fait un crime haineux contre un homme d’une cinquantaine d’années, le 5 mai dernier, à Westmount.

Les faits se sont tenus vers 13h15 au coin des rues Sainte-Catherine Ouest et Wood, peu après le Rallye d’Israël qui avait lieu au Centre-Ville de Montréal. Un cinquantenaire tenant un drapeau israélien s’est fait interpeller par deux hommes d’environ 18 ans. Ces derniers lui ont demandé de donner son drapeau, avant d’agripper l’objet et de frapper l’homme à la tête avec une branche.

Un second citoyen voulant porter assistance à la victime a également reçu des coups aux visages par les deux suspects. Les deux hommes se sont ensuite enfuis avec d’un véhicule de marque Infiniti QX56 bleu.

Le premier homme mesure environ cinq pieds et huit pouces, avec la peau foncée et les cheveux frisés noirs. Au moment des faits il était vêtu d’une veste noire, un chandail blanc, un pantalon coton ouaté noir de marque Puma et des souliers noirs.

Le second suspect mesure environ la même taille que son comparse, pendant l’agression, ses habits étaient noirs et il portait un masque d’intervention noir et des souliers bleus.

Le SPVM demande à toute personne qui aurait des informations sur les suspects d’appeler le 911, ou de faire un signalement par Info-Crime Montréal.