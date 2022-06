12 suspects arrêtés dans une opération de sécurisation aux abords de deux écoles

Douze suspects, dont neuf mineurs, ont été arrêtés le 9 juin par la section des enquêtes criminelles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), lors de deux opérations visant à favoriser la sécurité aux abords de deux écoles secondaires, dans les arrondissements d’Anjou et d’Ahuntsic-Cartierville.

À Anjou, la police a appréhendé quatre suspects de 15 à 20 ans, vers 21h20 jeudi, dans le cadre d’une enquête ciblant un gang de rue personnalisé. Une arme à feu, des munitions, des outils de cambriolage et d’autres éléments de preuve ont été saisis lors de deux perquisitions.

Le groupe est associé à une série d’événements survenus aux abords d’une école secondaire d’Anjou, dans le secteur de la place de Malicorne ainsi que dans les parcs Lucie-Bruneau, Goncourt et des Roseraies.

Deux des quatre suspects appréhendés demeurent détenus et devraient comparaître aujourd’hui, tandis que les deux autres ont été libérés avec des dates de comparution.

La seconde opération policière a eu lieu dans une école secondaire d’Ahuntsic-Cartierville, vers 8h30 jeudi. Huit mineurs ont été interpellés en lien avec de l’extorsion, du harcèlement et de l’intimidation sur un élève de l’établissement.

Deux des suspects appréhendés demeurent détenus en attente de leur comparution.

La direction de l’école ainsi que l’agente sociocommunautaire du poste de quartier 10 ont pris soin d’offrir du soutien à la victime de harcèlement après l’interpellation.

Toute personne détenant des informations en lien avec des menaces et des événements de violence est invitée à communiquer avec le 911 ou son poste de quartier, ou à communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.