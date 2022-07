Dawson reçoit le prix international de l’institution durable de l’année

Le Collège Dawson a été nommé Établissement durable de l’année par l’Alliance for Sustainability Leadership in Education (l’Alliance pour le leadership durable dans l’éducation) lors de la cérémonie virtuelle des International Green Gown Awards qui s’est tenue le 6 juillet 2022.

Le collège Dawson.

Ce prix récompense et met à l’honneur les initiatives exceptionnelles de développement durable entreprises par les universités et les collèges du monde entier. Le Collège Dawson, plus grand cégep anglophone du Québec situé à Westmount, s’est imposé devant 55 autres finalistes provenant d’écoles de 19 pays différents.

«J’ai été agréablement surprise que Dawson remporte ce prix, surtout lorsque j’ai appris qu’il s’agissait d’une compétition à l’échelle internationale. Ça m’a rappelé une fois de plus pourquoi Dawson a été le meilleur choix pour moi et mon pouce vert», estime Elizabeth Lebuis, étudiante du programme de science de l’environnement. «C’est très gratifiant d’avoir gagné ce prix et j’aimerais reconnaître qu’il a été remporté grâce à l’effort conjoint des étudiants, des employés et de la faculté. Notre devise est de reconnecter les personnes, la communauté et la nature dans tout ce que nous faisons», ajoute Jennifer De Vera, chargée de développement de projet au Département de la durabilité du collège Dawson.

Le projet Campus vivant

«Le collège a remporté ce prix grâce à notre projet Campus vivant», explique l’assistant de recherche qui travaille au Département de la durabilité au collège Dawson, Kal Rochon.

Dawson a par exemple mis en place un centre d’élevage de papillons monarques, adoptés par les enseignants et les différents départements du collège qui en prennent soin jusqu’au moment où les papillons sortent de leurs chrysalides. Les papillons sont alors étiquetés et relâchés dans le Jardin de la paix écologique pour commencer leur vol vers le Mexique.

Monarque élevé dans le projet d’élevage de monarques sur le toit de Dawson. Crédit: Anita Lineckev.

Toujours dans le cadre du projet Campus Vivant, plusieurs colonies d’abeilles sont également conservées sur les toits du collège Dawson, et le miel est récolté par des étudiants à l’automne. Le Département de la vie étudiante de Dawson organise un défi de santé chaque année pour des équipes d’étudiants et de membres du personnel. Toute équipe participant à une activité physique équivalente à 1249 kilomètres, soit la distance parcourue par 12 abeilles femelles en vol pour produire une cuillère à café de miel, reçoit un prix spécial: une cuillère à café de miel du Jardin de la paix.

Le Green Gown Award est une validation de la mission de Dawson d’éduquer nos étudiants par le biais d’activités d’apprentissage transformatrices et innovantes qui engagent les apprenants et leur permettent de devenir des citoyens actifs et responsables. Diane Gauvin, directrice générale du Collège Dawson

Dawson encourage également l’agriculture urbaine avec des légumes cultivés sur plusieurs toits du collège dans des conteneurs à autoarrosage ou des lits surélevés. Ce sont des étudiants bénévoles qui entretiennent ces jardins. Des cours en lien avec les jardins de toit sont offerts grâce à plusieurs modules éducatifs, dont le jardinage biologique, l’autosuffisance alimentaire et les modèles de production agricole en milieu urbain. Enfin, le Collège souhaite réduire ses émissions de gaz à effet de serre et compensera le reste de son empreinte de carbone en plantant plus de 5000 arbres sur des terres marginales au Nicaragua.

Je suis fière de travailler dans un collège qui priorise le bien-être de la communauté et de l’environnement. Et quand je dis environnement, ceci inclut le monde non humain à notre campus. Jennifer De Vera, chargée de développement de projet au Département de la durabilité du collège Dawson

Le prix des International Green Gown Awards est approuvé par le Programme des Nations Unies pour l’environnement dans le cadre du Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable. Il est soutenu par l’Association des universités du Commonwealth (ACU), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Association internationale des universités (IAU) pour encourager la relève à agir pour un avenir durable.