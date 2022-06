Un nouvel espace éphémère estival pour Westmount

La Ville de Westmount a aménagé un nouvel espace public éphémère à découvrir sur le boulevard de Maisonneuve depuis le début du mois de juin et jusqu’à l’automne prochain.

Ce nouvel espace public éphémère est un tronçon transformé temporairement grâce à de la peinture au sol, un nouveau mobilier urbain estival et du verdissement, le long du boulevard de Maisonneuve, entre Atwater et Wood.

La Ville offre ainsi une nouvelle aire d’appropriation pour la population dans un secteur stratégique, situé directement à la sortie du métro Atwater devant le Collège Dawson et la place Alexis-Nihon.

En plus de ce nouvel aménagement éphémère sur le boulevard de Maisonneuve, d’autres aménagements éphémères sont aussi de retour pour une 3e année consécutive dans le quartier Greene et le village Victoria, avec un espace piétonnier installé du côté est de l’avenue Greene et trois terrasses publiques dans le village Victoria.

C’est pour animer ses artères publiques et augmenter son offre en espace public que la Ville de Westmount repense son espace durant l’été.