Deux entreprises du Sud-Ouest seront «accélérées»

Dans le cadre du programme «L’Accélérateur local» de IGA, une initiative d’accompagnement d’entreprises québécoises visant à déployer le potentiel de celles-ci en vue de dynamiser l’industrie alimentaire, 18 entreprises ont été sélectionnées parmi près de 200 candidatures. Deux sont basées dans le sud-ouest de Montréal.

Gruo, porte-parole du gruau dans Saint-Henri

Cette entreprise de Josiane Rochon, amoureuse du gruau, en est à sa sixième année d’existence. C’est avec un kiosque au marché Jean-Talon de Montréal qu’elle s’est fait découvrir. Misant sur la qualité et l’innovation, Gruo réinvente un classique avec des saveurs comme poires et chai, et utilise des ingrédients 100% naturels, dont de l’avoine biologique du Québec. Les produits de Gruo peuvent être trouvés en épicerie, mais ils peuvent aussi être commandés sur le site de l’entreprise.

G Pizzas, des pizzas italo-québécoises dans Notre-Dame-de-Grâce

Après dix ans de recherche et de développement, le chef Giuseppe Sacchetti et la pizzéria G Pizzas offrent depuis deux ans des pizzas artisanales de qualité supérieure et aux ingrédients inusités dans NDG. Par exemple, la pâte, constituée de farine québécoise et canadienne et de levure et de levain artisanal, contient aussi du miel et du sirop d’érable du Québec. Les pizzas qui peuvent être dégustées sur place ou livrées à domicile seront bientôt disponibles dans les épiceries IGA.

Faisant partie de la première cohorte de l’Accélérateur local, ces deux entreprises bénéficieront de ressources matérielles, financières et humaines selon leurs besoins dans le but d’atteindre leurs objectifs de rayonnement dans l’industrie alimentaire. «Chaque Accéléré sera accompagné d’une équipe personnalisée et composée d’experts en fonction de sa réalité et de ses défis», mentionne IGA par voie de communiqué.