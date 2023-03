Passerelle au-dessus de l’autoroute 15: entraves routières à prévoir

Des entraves routières sont à prévoir à partir du 3 avril 2023 en raison des travaux de construction sur la passerelle piétonnière qui enjambera l’autoroute 15 près de l’échangeur Décarie. À terme, cette passerelle reliera la station de métro De La Savane et le centre commercial Royalmount, dont l’ouverture est prévue pour l’été 2023.

Les interventions, devant s’étirer jusqu’en 2024, entraineront des fermetures partielles et complètes le soir, la nuit et la fin semaine sur les voies rapides et de desserte sur l’autoroute. Ces entraves routières seront précisées par communiqués prochainement par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans lesquels les détours organisés seront balisés par une signalisation temporaire. Le début des travaux pourrait être reporté pour des raisons météorologiques.

Les travaux pour la passerelle ont déjà débutés. Son ouverture est prévue pour 2024 et se déploiera sur 200 mètres entièrement accessible à tous, incluant les personnes à mobilité réduite. Une place publique sera aussi aménagée tout près de la station de métro.