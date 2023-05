Ancien Hippodrome: après les chevaux, l’administration Plante y «tourne en rond»

L’Opposition officielle à l’hôtel de ville appelle l’administration Plante à accélérer la cadence pour le développement du site de l’ancien Hippodrome. Six ans après la cessation du terrain par Québec à la Ville de Montréal, un seul appel d’offres a été octroyé à un organisme à but non lucratif et les promoteurs privés se font toujours discrets, alors que la Ville s’était engagée à livrer les premiers logements d’ici 2025.

Parmi ses demandes, l’Opposition réclame le dépôt d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le quartier Namur-Hippodrome d’ici la séance du conseil municipal de septembre 2023. Pour le porte-parole en matière d’infrastructure et maire de l’arrondissement de Saint-Laurent Alan DeSousa, ce PPU répondra au manque de prévisibilité et de transparence que déploreraient les promoteurs privés.

Dans ce PPU, la Ville pourra identifier les différentes infrastructures qu’elle prévoit implanter dans le secteur, tels que les parcs ou le réseau d’aqueduc. Elle pourra aussi y mandater l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il puisse effectuer une consultation publique sur ce même PPU.

Bien que six longues années se soient écoulées et qu’il n’y ait plus de chevaux depuis bien longtemps sur le site, on continue de tourner en rond à l’Hippodrome. Alan DeSousa, porte-parole de l’Opposition officielle en matière d’infrastructure et maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

Conseillère à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Stéphanie Valenzuela dénonce de son côté une situation «extrêmement inquiétante» et une «démonstration flagrante d’un manque de considération» à l’égard des résidents dont le besoin en logement abordable est grandissant.

«En pleine crise de l’abordabilité de logement, il est inacceptable que l’administration parle des deux côtés de la bouche en matière d’habitation et ne se donne pas les moyens de développer ce terrain névralgique qui lui appartient», soutient-elle.

L’Opposition demande à ce que la Ville chiffre les investissements nécessaires dès le PDI 2024-2033 et qu’elle négocie des ententes avec les autres paliers gouvernementaux afin de rassurer les promoteurs.

Un premier appel d’offres avait été lancé en août 2022 par la Ville à destination des organismes sans but lucratif (OBNL), dans le but de construire 200 logements abordables. Un second appel d’offres avait été lancé en octobre dernier, cette fois-ci à destination des promoteurs privés, mais aucun d’entre eux n’aurait montré d’intérêt à ce jour.

Pour Alan DeSousa, le développement du site de l’ancien Hippodrome ne peut se faire sans la participation du secteur privé, mais selon lui, les promoteurs manquent de confiance et de certitude face à la gestion de la Ville.

Les élus d’Ensemble Montréal déposeront une motion lors de la prochaine séance du conseil municipal pour appuyer leurs revendications.