Une bannière en opposition à Ray-Mont Logistiques déployée sur l’incinérateur Dickson

Des militants du regroupement citoyen Mobilisation 6600 ont déployé une grande bannière entre les cheminées de l’ancien incinérateur Dickson, à l’angle des rues Dickson et Souligny, deux jours après la Manifestation pour la justice climatique et sociale, organisée dans Montréal.

Sur la bannière est inscrit: «Stop Ray-Mont, #RésisterEtFleurir pour la justice climatique». Le Collectif s’oppose à la création de la plateforme de transbordement de marchandises de Ray-Mont Logistiques, soutenant qu’elle implique la création d’un immense îlot de chaleur, la manutention de 10 000 conteneurs, le passage de 100 wagons de train et de milliers de camions, et du bruit sans interruption, à 100 mètres de logements sociaux et d’un CHSLD.

La bannière affichée par le groupe Mobilisation 6600

Le groupe Mobilisation 6600 revendique la préservation des espaces verts du secteur, ainsi que la création d’un parc nature.

Selon une étude de l’Observation des milieux de vie de l’UQAM, le secteur Assomption-Sud-Longue-Pointe présente les plus graves difficultés de cohabitation industrielle résidentielle au monde.

«Dans le contexte de la crise écologique actuelle, il est inadmissible que des projets comme Ray-Mont Logistiques voient le jour, et qu’on crée de nouvelles routes pour faciliter le transport de marchandises. En 2022, c’est une aberration!», s’emporte Anaïs Houde, co-porte-parole du regroupement.