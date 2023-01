Le Stade olympique professionnalise son terrain de jeu

Une nouvelle surface de jeu certifié FIFA QUALITY PRO a été inaugurée au Stade olympique ce matin, jour de la première séance d’entraînement de l’année du CF Montréal.

Le nouveau terrain synthétique permanent respecte les normes «les plus exigeantes en matière de qualité et de fiabilité» par sa certification FIFA QUALITY PRO. Cette dernière permet d’attester d’un niveau très élevé de performance, de précision et de sécurité. Les stades disposant de ce statut sont conçus pour des performances de haut niveau. La surface de jeu pourra aussi être utilisée par plusieurs sports pratiquant sur ce type de terrain.

Le Stade olympique devient ainsi le seul stade du Québec a détenir une telle certification, et l’un des cinq à l’échelle du Canada.

Avec cette nouvelle surface de jeu, le Parc olympique augmente son pouvoir d’attractivité auprès des promoteurs d’ici et d’ailleurs qui souhaitent organiser un événement sportif au Stade. Alain Larochelle, vice-président exploitation et développement commercial du Parc olympique.

Rappelons cependant que pour le Mondial de soccer 2026 en Amérique du Nord, aucun match ne sera disputé à Montréal.

Le Stade olympique rappelle que les spectateurs pourront voir le CF Montréal jouer sur ce nouveau terrain lors du match d’ouverture local, le samedi 18 mars à 19h30. Le CF affrontera alors le Philadelphia Union.