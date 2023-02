La fermeture de l’autoroute 25 direction Montréal reportée

La fermeture complète de l’autoroute 25 en direction Montréal qui était prévue pour les nuits du 9 et du 10 février est reportée aux nuits du 13 et du 14 février.

Des «conditions météorologiques défavorables» causent ce changement d’horaire. Rappelons que la fermeture est liée aux opérations de réfection majeure du tunnel Louis-Hyppolyte-La-Fontaine.

Plus précisément, l’autoroute 25, en direction nord, entre la sortie 90 et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est sera fermée pour un total de 16h entre lundi et mercredi. Elle sera fermée de 21h, lundi le 13, à 5h, mardi le 14. Elle sera de nouveau fermée de 21h, mardi, à 5h, mercredi.

Trente minutes avant chacune de ces deux périodes, les entrées menant à ce tronçon d’autoroute seront aussi fermées.