Une piste cyclable repensée sur la rue de Verdun

La reconfiguration touche la rue de Verdun, entre Galt et Henri-Duhamel.

Afin d’augmenter la sécurité des cyclistes, l’Arrondissement a procédé à une reconfiguration des voies de la rue de Verdun au cours des derniers jours.

Entre les rues Henri-Duhamel et Galt en direction sud, la voie de stationnement et la voie cyclable ont été interchangées afin de créer une barrière physique entre les cyclistes et la circulation automobile.

Les automobilistes sont invités à respecter la nouvelle signalisation et à se stationner entre la voie de circulation et la piste cyclable.

Gracieuseté : Arrondissement de Verdun

L’Arrondissement de Verdun soutient que cette modification permet de tester de nouveaux aménagements en plus de sécuriser le déplacement des cyclistes.

Cette reconfiguration s’inscrit dans le cadre du projet pilote de bandes cyclables sur la rue de Verdun, mis sur pied en 2019.

Après la première année du projet pilote, l’axe de la rue de Verdun a connu une augmentation de 101% du nombre de cyclistes en plus de réduire de 33% le nombre d’accidents.

Par ailleurs, la Ville de Montréal intensifiera sa surveillance à l’endroit des automobilistes qui se stationnent illégalement sur les pistes cyclables, notamment sur la rue de Verdun.

Les équipes de l’Agence de mobilité durable (AMD) assureront le respect de la nouvelle configuration.