Élections fédérales: candidate du NPD dans Dorval-Lachine-LaSalle

Fabiola Ngamaleu Teumeni est l’une des candidates du Nouveau Parti démocratique (NPD) de Jagmeet Singh dans la course électorale fédérale. Elle souhaite se faire élire dans la circonscription Dorval—Lachine—LaSalle.

Résidente de LaSalle, la jeune candidate de 20 ans a étudié au Collège Sainte-Anne à Lachine et a participé à plusieurs activités parascolaires à Dorval depuis son arrivée au Canada à l’âge de cinq ans. Fabiola Ngamaleu Teumeni a émigré de l’Allemagne, et sa famille est originaire du Cameroun.

La candidate a poursuivi ses études au cégep André-Laurendeau en sciences humaines, profil individu. Elle commence son premier trimestre universitaire en psychologie à l’Université Concordia en même temps qu’elle participe à la campagne électorale. Mme Ngamaleu Teumeni est également la commissaire pour le volet justice raciale et équité pour les jeunes néodémocrates du Québec.

«C’est en raison de mon implication que le NPD m’a demandé si je voulais en faire plus en devenant une candidate cette année. Leurs valeurs empathiques venaient me rejoindre, particulièrement le fait de centrer les problématiques touchant l’huma i n, rapporte-t-elle.

Enjeux

La crise du logement est un enjeu qui touche particulièrement la candidate.

«Je vois ce problème partout, même dans ma famille. Le NPD compte construire environ 500 000 logements abordables à travers le pays», rapporte Mme Ngamaleu Teumeni.

Le parti promet également de subventionner les communautés afin que celles-ci puissent résoudre ce problème au niveau local.

En matière de transport, la candidate, qui connaît bien le territoire, affirme être au fait des enjeux qui touchent les résidents et même les numéros des autobus qui parcourent la circonscription.

«Le manque de transport a un impact sur la capacité d’une personne à se trouver un emploi. C’est un problème familial. Le NPD a des solutions», soutient la LaSalloise. Plus de financement et un système proposant plus de stations et de lignes de métro seraient des pistes de réflexion, selon la néodémocrate.