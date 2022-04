Une Lachinoise veut aider les enfants à comprendre le baptême

Dominique Gendron est attablée avec son amie un début d’après-midi de janvier. Elles boivent le thé – ou le café – elle ne s’en souvient plus. Ce sont les moments suivants qui marqueront sa mémoire.

Des petits gazouillis venant d’une autre pièce viennent leur chatouiller les oreilles. Son amie se lève pour examiner la source du son. À son tour, Dominique se lève et se rend dans le couloir, où elle arrive face à sa copine. Devant elle se trouve un petit être vivant avec qui elle va entretenir un lien bien spécial. Les yeux noisette du petit, qui est emmitouflé dans des habits blancs, se tournent vers ceux de Dominique. On lui dit alors: «Veux-tu devenir ma marraine?»

Dominique acquiesce, honorée par cette demande. Comme le veut la tradition chrétienne, église à laquelle appartiennent Dominique et son amie, une cérémonie sera organisée pour célébrer l’entrée du nouveau-né dans la foi religieuse. Quelques mois plus tard a lieu son baptême, une célébration qui «a quelque chose de beau», raconte Dominique, les étoiles dans ses yeux.

La nouvelle marraine s’engage donc à offrir en cadeau que son filleul pourrait lire dans quelques années. Dominique cherche ce livre, en vain: il n’y a pas de pénurie de bouquins de baptêmes, mais elle ne trouvait rien à son goût. Alors, elle entreprend d’écrire elle-même ce qu’elle voulait lui donner: une explication élégante et simple qui l’aiderait à comprendre «ce qu’il va faire, ce qu’il a fait», sans tomber dans le quétaine.

L’œuvre qui naît de ses efforts, Parlons de ton baptême!, serait le premier d’une collection de livres pour enfants au sujet de la religion chrétienne. Pour Dominique, c’est une entrée dans le monde de l’édition, mais ce n’est pas sa première rencontre avec l’écriture. Plus tôt dans sa vie, elle s’est aperçue qu’elle avait un «don» pour cet art, particulièrement pour vulgariser des sujets complexes. Elle crédite père Yvon, un prêtre qu’elle a rencontré dans sa vingtaine, de l’avoir aidée à croire en son talent. Pour le rôle qu’il a joué dans sa vie alors qu’elle devenait croyante, elle lui attribue une dédicace aux côtés de la famille de son filleul.

Se lier au christianisme, malgré le contexte actuel

L’autrice n’est pas naïve: elle sait que la réputation de la religion chrétienne s’écroule, particulièrement dans la dernière année . Avec son livre, Dominique veut contribuer à la modernisation de l’Église. Selon elle, les ouvrages se doivent de rester axés sur le message, et non les règles: «[Le christianisme], c’est beaucoup plus grand que la structure de pierres qu’on voit. C’est l’accueil, l’amour, c’est l’ouverture aux autres.»

D’ailleurs, ce sont aussi ces valeurs qui informent Dominique dans son rôle de marraine. La quadragénaire se voit comme une tante, une amie, une guide. Ultimement, elle souhaite agir en tant que personne de confiance. Peu importe l’âge de son filleul, elle sera là pour lui offrir du soutien.

Et si ce bébé aux yeux noisette décide de se dissocier de l’Église plus tard, Dominique sera encore là, puisque «la foi, c’est comme l’amour: ça ne s’impose pas».