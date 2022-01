Des églises réfractaires se rassemblent malgré les interdictions

Malgré de nouvelles mesures fermant les lieux de culte dans le but de réduire les contacts sociaux annoncées le 30 décembre par le gouvernement, plusieurs églises promeuvent et continuent les prêches en présentiel, à Montréal.

Rappelons que, depuis le 31 décembre, les rassemblements dans les églises et autres établissements religieux sont interdits sauf sous conditions. «Les lieux de culte seront fermés, sauf pour la tenue de cérémonies funéraires», est-il écrit sur le site de Québec Santé.

Pourtant, plusieurs lieux de culte ont organisé des cérémonies religieuses avec public. C’est le cas de l’Église Nouvelle Création, située dans le quartier de La Petite-Patrie, à Montréal. L’église a réalisé un prêche en présentiel dimanche et a pu y rassembler plusieurs dizaines de personnes. Une autre cérémonie est déjà prévue dimanche prochain. Son pasteur, Carlos Norbal, est déjà connu pour défier ouvertement les mesures sanitaires.

Malheureusement, les établissements contactés n’ont pas répondu ou voulu commenter.

La Chapelle Bonne Nouvelle, située à Saint-Léonard, n’a pas souhaité commenter ses rassemblements des derniers jours, mais assume toutefois sa position dans une lettre affichée sur son site web.

«Que les choses soient claires, nous reconnaissons que le virus est réel, nous ne l’avons jamais nié, mais le taux de mortalité a été très exagéré. […] Que l’on adhère ou pas au christianisme, l’Église de Jésus-Christ est essentielle et elle a été établie par Dieu et non par les gouvernements. Comme tel, ce n’est pas dans les compétences du gouvernement d’imposer des sanctions ou des restrictions qui entravent au fonctionnement et à l’accomplissement du mandat de l’Église.»

Le CIUSSS du Centre-Sud dit «avoir encouragé la Good News Chapel à respecter les mesures et être allé au bout des choses». Dans un échange courriel avec Métro, on explique que «la balle est vraiment dans les mains du SPVM maintenant». «Eux [le SPVM] ont le pouvoir d’intervenir compte tenu des nouvelles directives et de décider s’ils sont proactifs ou pas.»

Dominic Perri, conseiller de Ville dans l’arrondissement de Saint-Léonard, se désole de la situation. «Je pense qu’on peut affirmer qu’il est clair que cette église veut continuer à défier les consignes de la santé publique. C’est vraiment malheureux.»

Les équipes du SPVM n’ont pu renseigner Métro sur les stratégies qu’ils adoptent dans de telles situations. Le corps policier affirme ne pas avoir été au courant du rassemblement qui s’est tenu.

Rappelons que, dimanche, 57 contraventions ont été distribuées à des manifestants bravant le couvre-feu.

Prier Jésus… à l’extérieur

A contrario, l’Église catholique de Montréal a choisi de s’adapter aux nouvelles mesures plutôt que de les braver. Cet établissement organise des messes à l’extérieur dans le stationnement de la Cathédrale de Montréal.

«Vaincre la pandémie, c’est avoir et garder un regard bienveillant sur l’autre personne, vaccinée ou non, à travers les menaces réelles contre la santé, les inquiétudes légitimes et les incertitudes qui nous plongent dans la nuit. Nous offrons l’option d’assister à une messe à l’extérieur et rencontrer le Christ à travers du sacrement de l’Eucharistie», a indiqué l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine.

Avec la collaboration de David Flotat.