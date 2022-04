Un garçon de Kirkland rassemble 1000 livres pour les offrir aux démunis

Dans les dernières semaines, un jeune garçon de Kirkland a rassemblé près de 1000 livres pour enfants pour les offrir à ceux dans le besoin.

«Pour ma bar-mitsvah, j’ai décidé d’entreprendre un projet afin de remercier la communauté et pour aider des personnes», explique Benjamin Leiner, 12 ans, au bout du fil.

Dans les fins de semaine qui suivent, sa mère et lui iront porter des boîtes remplies de livres à l’Hôpital pédiatrique Sainte-Justine et au centre de dons de l’Armée du salut. D’autres boîtes seront livrées à des organismes d’aide au plus vulnérables de Toronto.

Benjamin Leiner explique avoir été étonné par la vigueur des résidents de l’Ouest-de-l’Île, qui ont été prompts à répondre à l’appel. «Ma mère a publié une publication sur sa page Facebook, et de nombreuses personnes de Kirkland, de Dollard-des-Ormeaux et de Pointe-Claire, dont des gens qui nous étaient inconnus voulaient nous aider.»

«Ce qui m’a le plus impressionné, c’est à quel point notre communauté était prête à donner. Une personne nous a offert près de 150 livres», souligne Vivian Bejerman, la mère du jeune garçon.

Inspirer les gens

Le projet du jeune Leiner s’inscrit dans les célébrations de sa bar-mitsvah, qui est l’acquisition de la majorité religieuse pour les garçons juifs à l’âge de 13 ans. Accompagné ce rite de passage important par une telle activité n’est pas obligatoire, mais ça reste encouragé, explique le garçon.

«C’est toi qui choisis ce que tu veux faire. Certains amassent de l’argent, alors que d’autres font un projet personnel ou du bénévolat dans la communauté», indique-t-il.

«C’est un enfant qui aime aider et qui a toujours été curieux. Pour son projet, il voulait aider les enfants qui n’ont pas nécessairement la même chance que lui», ajoute la mère de ce dernier. Vivian Bejerman fait valoir que les livres ont toujours fait partie de la vie de son fils.

J’ai toujours aimé lire. Je crois que ça aide à apprendre à s’exprimer et ça peut être très agréable quand tu trouves un livre qui t’intéresse vraiment. Benjamin Leiner

«Le but de mon projet, c’est d’offrir des livres à des gens qui en ont besoin, mais aussi d’inspirer les gens à entreprendre des projets qui peuvent avoir des répercussions bénéfiques dans la communauté» conclut-il.