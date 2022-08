Les p’tits marchés de Lachine

Pour garnir votre garde-manger, il n’y a rien de plus simple que de passer aux P’tits marchés de Lachine, où sont proposés les produits de producteurs locaux qui se feront un plaisir de vous transmettre leur passion pour leurs produits saisonniers, écoresponsables et biologiques.

Organisés par le Groupe de travail en sécurité alimentaire de Lachine et Concert’Action Lachine, ces marchés ont un objectif simple: offrir des aliments frais directement à partir des producteurs dans des endroits où il serait autrement difficile de s’en procurer. Ces producteurs – parmi lesquels on compte la Ferme urbaine Duff-Court et Le jardin du triangle fleuri pour ne nommer qu’eux – n’utilisent pas de fertilisants chimiques, pesticides ou herbicides, afin de fournir aux habitants de Lachine une nourriture biologique et saine. L’organisme vise par ailleurs à minimiser ses émissions de gaz à effet de serre en faisant affaire avec des producteurs locaux situés à proximité, limitant de ce fait le nombre de voyages requis pour s’approvisionner. Résultat: des aliments de proximité abordables et verts.

Attention, il est préférable de consulter leur horaire sur la page Facebook des P’tits marchés de Lachine. En effet, leur mission étant à la fois d’offrir des produits biologiques et locaux et de lutter contre les déserts alimentaires, ils couvrent différents secteurs de l’arrondissement et se déplacent donc parfois d’un emplacement à l’autre, fermant boutique aux environs de 17h.

Si vous préférez les marchés plus permanents, au croisement de la 18e Avenue et de la rue Piché, on trouve le très parfumé et coloré marché de Lachine. Fait historique à mentionner, il s’agit du plus ancien marché public de Montréal! Malgré sa petite taille, il est facilement reconnaissable aux fleuristes et maraîchers qui s’établissent l’été sous sa petite section couverte à l’extérieur. Un marché de Noël s’y tient aussi dans le temps des fêtes pour réchauffer les cœurs.

La Ferme urbaine Duff-Court

Ayant comme mission d’assurer l’autonomie alimentaire des Lachinois, la ferme d’agriculture urbaine Duff-Court cultive betteraves, carottes, tomates, concombres, laitue, pois mange-tout et autres délicieux fruits et légumes, le tout sans pesticides ou herbicides. La ferme urbaine, gérée par le comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ), est située au parc Michel-Ménard, aux abords de l’autoroute 20. Elle emploie des filets et autres dispositifs inventifs pour contourner le recours aux pesticides. Leurs produits se retrouvent bien sûr dans les P’tits marchés de Lachine.

Le boulevard Saint-Joseph animé

Traversant Lachine et Dorval en longeant le fleuve, le boulevard Saint-Joseph est entouré de parcs et d’institutions culturelles sur son flanc ouest et d’un mélange de résidences et de commerces sympathiques et accueillants sur son flanc est. Pour satisfaire une fringale lors des journées chaudes, on y trouve plusieurs crèmeries rafraîchissantes qu’il est fort agréable de visiter avant une promenade dans les sentiers du Père-Marquette. Si la fringale s’avère plutôt un appétit, Saint-Joseph est aussi parsemé de restaurants, souvent de fine cuisine italienne, où l’on se fera un plaisir de vous servir.