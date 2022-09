Des pagayeurs recueillent 525 000 $ pour les patients atteints du cancer

Le 10 septembre avait lieu la 17e course annuelle de bateaux-dragons CanSupport des Cèdres FL Fuller Landau à Lachine. Le populaire événement, qui comptait cette année 525 pagayeurs, a permis de recueillir 525 000 $ pour la qualité de vie des patients atteints du cancer.

Les fonds seront versés à CanSupport des Cèdres, un organisme qui «offre gratuitement des programmes et des services qui améliorent la qualité de vie des patients atteints de cancer traités au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) ainsi que celle de leur famille», indique l’organisation dans un communiqué.

Dre Virginia Lee, directrice de CanSupport des Cèdres, qui orchestre la course avec le cabinet de services professionnels FL Fuller Landau, a de beaux mots pour cette entreprise partenaire. «Les employés de FL, les membres de leur famille et leurs amis ont permis de recueillir plus de 7,5 millions de dollars pour CanSupport des Cèdres au fil des ans; il n’aurait pas été possible d’amasser autant d’argent sans l’aide de toutes ces personnes», déclare-t-elle.

L’un des pagayeurs de cette année est Ryan Ross, un adolescent atteint du cancer. «Ce programme offre diverses formes de soutien, de renseignements et d’activités, qui font que l’expérience [de recevoir des traitements contre le cancer] est moins angoissante. C’est extraordinaire!», dit-il.