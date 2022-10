Un projet de 800 unités résidentielles dans la mire d’un promoteur à Dorval

Un important projet de développement immobilier comprenant près de 800 unités résidentielles sera sous peu présenté à la Ville de Dorval.

Outre les usages résidentiels qui réuniraient des condos, des logements locatifs et des maisons de ville, le projet vise à accueillir des bureaux, des commerces de proximité et une garderie. La hauteur des immeubles projetés varie de 2 à 14 étages.

H&R Reit, l’une des plus grandes fiducies de placement immobilier au Canada, a en effet mandaté un lobbyiste réputé, Matthew Kingston, pour la représenter auprès de la Ville de Dorval dans le cadre d’un projet de développement situé au 200, boulevard Bouchard.

Dorval refroidit les ardeurs

De son côté, la Ville de Dorval assure qu’aucun projet immobilier ne lui a été soumis à ce jour concernant le 200, boulevard Bouchard. «Impossible pour nous d’émettre des commentaires, car nous n’avons aucun dossier officiel sur la table», a confirmé le chargé des communications de la municipalité, Sébastien Gauthier.

Ce dernier se montre d’ailleurs catégorique, affirmant que ce projet ne verrait certainement pas le jour, du moins à brève échéance. «Le conseil municipal a décidé, grâce à l’adoption de résolutions plus tôt cette année, d’empêcher pour l’instant tout nouveau projet de développement dans plusieurs secteurs de Dorval, notamment sur le boulevard Bouchard. Cette décision a été prise afin de procéder à une réflexion intégrée de son plan d’urbanisme sur tout le territoire dorvalois.»

Changements de zonage nécessaires

Selon le document consulté au Registre des lobbyistes du Québec, le site du 200, boulevard Bouchard se trouve actuellement dans une zone uniquement commerciale. Un zonage permettant également les usages résidentiels est souhaité.

Le projet proposé prévoit également la modification du règlement de zonage RCM-60A-2015: hauteur de bâtiment variant entre 2 et 12 étages. Aucune limite de hauteur ne s’applique actuellement dans la zone du site du 200, boulevard Bouchard.

Le projet vise aussi la modification de certaines dispositions du Règlement de lotissement: profondeur minimale d’un terrain de 30 mètres à proximité d’un cours d’eau et distance minimale de 35 mètres entre une rue et un cours d’eau, comparativement aux 45 mètres actuellement autorisés.

Le promoteur

H&R REIT est l’une des plus grandes fiducies de placement immobilier entièrement internalisées au Canada avec plus de 400 propriétés, totalisant une valeur de 13,1 milliards de dollars. H&R REIT détient des participations dans un portefeuille nord-américain d’immeubles de bureaux, de commerces de détail, industriels et résidentiels de grande qualité d’une superficie de plus de 40 millions de pieds carrés.

Le lobbyiste Matthew Kingston est un spécialiste de l’acquisition, du développement, du réaménagement et du repositionnement de grandes propriétés résidentielles, de bureaux et commerciales.

M. Kingston a occupé les fonctions de développement senior chez Mattamy Homes, Cresford Developments, Minto Properties et H&R REIT. Chez H&R REIT, celui-ci a construit et étendu les activités d’acquisition, de développement et de construction dans un portefeuille de 7,5 millions de pieds carrés de nouvelle densité, à travers le Canada.