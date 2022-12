5 nouvelles qui ont retenu l’attention à Lachine et Dorval en 2022

À l’approche de la fin d’année, voici cinq des nouvelles qui ont marqué l’actualité de Lachine et Dorval en 2022.

Chaos à l’aéroport de Dorval

À la fin du mois de juin, des vols sont annulés et des bagages sont perdus à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. La pénurie de main-d’œuvre en est la cause, provoquant un chaos d’annulations de vols, de retards et de bagages perdus. Des enfants ont même dû patienter plus de 24 heures dans les corridors de l’aéroport.

Une drag-queen sème la controverse

Au mois de juin, une activité pour les enfants animée par la drag-queen Barbada de Barbades a reçu une déferlante de haine sur les réseaux sociaux, alors que la bibliothèque de Dorval souhaitait célébrer le mois national de la Fierté.

Si certains en ont profité pour applaudir l’initiative, d’autres se sont dits choqués qu’une drag-queen puisse raconter des histoires à des enfants.

Finalement, les menaces ne se sont pas concrétisées à Dorval, et l’activité a connu beaucoup de succès. Les deux séances de l’heure du conte étaient pleines, avec un total de 80 inscrits.

Un premier projet de cohabitat à Montréal

Au mois d’août, l’organisme à but non lucratif Village urbain a acquis un terrain sur la rue Notre-Dame, à Lachine, pour y construire le premier complexe de logements abordables en cohabitat à Montréal.

Le concept du cohabitat est de partager l’espace avec ses voisins afin de créer un sens de la communauté. Ce sont des logements complets plus petits, pour que les superficies soient rapportées aux espaces communs.

800 logements dans la mire d’un promoteur

Au mois d’octobre, on apprenait qu’un projet de développement immobilier de 800 logements était dans la mire de H&R Reit, l’une des plus grandes fiducies de placement immobilier au Canada.

Outre les usages résidentiels qui réuniraient des condos, des logements locatifs et des maisons de ville, le projet vise à accueillir des bureaux, des commerces de proximité et une garderie. La hauteur des immeubles projetés varie de 2 à 14 étages.

La Cité de Dorval a cependant rapidement assuré qu’aucun projet immobilier ne lui avait été soumis concernant le 200, boulevard Bouchard.

Une succursale de la SQDC ouvre ses portes

Au mois de novembre, une succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC) a ouvert ses portes sur la rue Notre-Dame à Lachine. Mais d’après les témoignages recueillis par Métro, beaucoup de consommateurs du secteur comptaient rester fidèles à leur « dealer« .

Selon son rapport annuel 2022, la SQDC n’a capté qu’environ 58,5% des ventes illégales de cannabis en 2021.

Avec la collaboration d’Alexis Fiocco.