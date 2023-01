Collecte des matières organiques: au tour des multilogements à Dorval

La collecte des matières organiques est maintenant disponible pour les immeubles de neuf logements et plus.

Dans le but de réduire la quantité de déchets envoyés dans les sites d’enfouissement, la Cité de Dorval souhaite introduire la collecte des matières organiques dans tous les multilogements de son territoire.

À cet effet, plus d’une centaine de gestionnaires de bâtiments de neuf logements et plus sont maintenant invités à communiquer avec la municipalité afin de mettre en place cette collecte hebdomadaire.

De son côté, la Cité de Dorval s’engage à fournir aux gestionnaires d’édifices un service-conseil comprenant notamment des visites personnalisées, afin de faciliter l’implantation du service.

«Le service-conseil consiste à proposer des trucs et astuces afin d’adopter plus facilement cette nouvelle collecte, à fournir des outils, des affiches et dépliants destinés aux résidents, à animer des ateliers pour expliquer le fonctionnement de la collecte et, bien sûr, à répondre aux questions des gestionnaires et résidents», explique le chargé de communication de la Cité de Dorval, Sébastien Gauthier.

Cibles à atteindre

La Cité de Dorval veut atteindre les objectifs du gouvernement du Québec dans le cadre de sa Stratégie de valorisation de la matière organique.

Il est clair que l’implantation de la collecte de matières organiques dans les immeubles de neuf logements et plus permettra de réduire de façon importante la quantité de déchets envoyés dans les sites d’enfouissement. Plus les multilogements s’engageront rapidement et en grand nombre, plus important sera l’impact sur la diminution de notre empreinte environnementale. Sébastien Gauthier, chargé de communication de la Cité de Dorval

Le gouvernement du Québec vise à offrir la collecte des matières organiques à tous les citoyens de la province et à gérer ces matières dans 100% des industries, commerces et institutions d’ici 2025. Il veut également recycler ou valoriser 70% des matières organiques visées en 2030 et réduire de 270 000 tonnes d’équivalent de CO2 par année les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030.

À l’heure actuelle, les matières organiques constituent environ 60% des 5,8 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Le secteur des déchets représente aussi le cinquième émetteur de GES en importance au Québec. Il est responsable de l’émission d’environ 4,55 millions de tonnes d’équivalent CO2 par année.

Relancer les huit logements et moins

La collecte des matières organiques pour les résidences unifamiliales, les immeubles de huit logements et moins, les commerces du secteur résidentiel et les institutions (écoles, églises, etc.) a été implantée à Dorval en 2011.

«Nous espérons que cette campagne de communication pour la mise en place de la collecte des matières organiques dans les immeubles de neuf logements et plus atteigne également les résidents des autres types de propriétés déjà desservis et leur rappelle l’importance de participer à cette collecte. Grâce à cette initiative et à divers rappels tout au long de l’année, nous espérons augmenter le taux de participation et ainsi nous approcher des objectifs gouvernementaux», ajoute le chargé de communication de la Cité de Dorval.

C’est un service qui fonctionne bien, mais nous sommes encore loin de nos cibles à cet effet. Il nous reste encore un important travail de sensibilisation à mener auprès de nos citoyens afin que ceux-ci participent de façon plus active à cette collecte. Sébastien Gauthier, chargé de communication de la Cité de Dorval

La Cité de Dorval tient à rappeler que les résidus organiques doivent être déposés dans le bac roulant brun qui est ramassé tous les mercredis, entre 7h et 18h, y compris les jours fériés, à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier. Les bacs roulants doivent être placés en bordure de rue après 19h la veille de la collecte.