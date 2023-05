Place aux piétons dès aujourd’hui sur l’avenue du Mont-Royal

Si l’avenue du Mont-Royal est déjà fermée à la circulation automobile depuis dimanche entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Fullum, elle est officiellement réservée aux piétons dès aujourd’hui, et ce, jusqu’au 5 septembre. Il s’agit du plus long tronçon piétonnisé de Montréal avec ses 2,5 kilomètres.

L’avenue du Mont-Royal est piétonne pour un quatrième été consécutif alors que, l’année dernière, la fermeture du tronçon avait commencé le 8 juin.

Grâce au mobilier urbain, aux terrasses, aux commerces, mais aussi aux activités qui y seront organisées, l’endroit devient une destination de choix pour les promenades estivales.

«Sur l’avenue, les piétons ont la priorité en tout temps», peut-on lire sur le site de la Ville. C’est-à-dire que les cyclistes, planchistes et adeptes de la trottinette et du patin à roues alignées peuvent y circuler à condition de rouler lentement et de donner la priorité aux piétons en tout temps.

Il est à noter que la circulation en bicyclette assistée ressemblant à une moto, en scooter muni d’un plancher plat et en scooter électrique est complètement interdite cette année. La circulation en vélo et autres modes légers à assistance électrique ou non (triporteur, trottinette, planche à roulettes, patin à roues alignées, etc.), ainsi que la livraison en vélo ou vélo-cargo à assistance électrique, est quant à elle autorisée, à condition de rouler lentement.

En raison de la piétonnisation de l’avenue, les itinéraires des autobus seront modifiés. Visitez le site Web de la STM pour les détails.