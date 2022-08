Une collecte de résidus domestiques dangereux dans Mercier-Est

Une collecte de résidus domestiques dangereux (RDD), de produits électroniques, de pneus déjantés et de vélos est prévue le samedi 10 septembre, de 9h à 17h, dans le quartier Mercier-Est.

Cette collecte se tiendra dans le tournebride de la rue De Contrecœur, localisé à l’intersection de la rue Anne-Courtemanche.

L’objectif de cette collecte est de réduire la quantité de matière acheminée aux sites d’enfouissement, afin de protéger l’environnement. Selon l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, cette collecte gagne en popularité.

«Lors de la collecte du 7 mai dernier, les 334 visiteurs auront permis de détourner des sites d’enfouissement quelque 4,19 tonnes métriques de RDD, huit palettes de produits électroniques et plus de 100 pneus, peut-on lire sur le site de la Ville de Montréal. À cela s’ajoutent 40 vélos et pièces de vélo.»

Les résidus domestiques dangereux sont des produits toxiques d’usage courant pouvant être nocifs pour la santé comme pour l’environnement.

Voici quelques exemples de RDD acceptés lors de la collecte:

restants de peinture ou de solvants et huiles usées;

piles et batteries d’automobiles;

résidus de pesticides;

bouteilles de propane.

Pour les produits électroniques, les exemples sont:

ordinateurs portables ou de bureau;

consoles de jeux vidéo;

téléphones conventionnels et cellulaires;

imprimantes, numériseurs et photocopieurs;

systèmes audio/vidéo portables et non portables;

ensembles de cinéma maison et télévisions.

Concernant les pneus usés, usagés ou éclatés, ceux-ci doivent provenir d’un véhicule routier dont le diamètre de jante est égal ou inférieur à 24,5 pouces et dont le diamètre global n’excède pas 48,5 pouces. Ils doivent être déjantés et propres, ne pas être peinturés et un citoyen peut apporter un maximum de huit pneus.

Enfin, l’Arrondissement collabore avec SOS Vélo pour la récupération des vélos et de leurs composantes.