25 000 arbres bientôt plantés dans Montréal

Pour fêter ses 10 ans, la campagne Un arbre pour mon quartier est de retour du 24 août au 19 septembre avec un projet inédit, porté par la Soverdi et le regroupement des écoquartiers, puisqu’ils se donnent le défi de faire planter plus de 25000 arbres dès cet automne.

Pour pouvoir participer à ce grand mouvement de verdissement, il suffit de magasiner l’arbre que l’on désire planter sur le site web unarbrepourmonquartier.org et venir le récupérer par le biais de l’écoquartier le plus proche. Le prix d’entrée est de 25 dollars.

«Chaque année, les îlots de chaleur urbains sont de plus en plus notables à Montréal, les jours de chaleur intense durant l’été s’accumulent et les impacts sur la santé aussi. Le verdissement est un des moyens les plus évidents et accessibles pour lutter contre les réchauffements à l’échelle locale. Le projet Un arbre pour mon quartier répond à ce besoin et contribue à une éducation relative à l’environnement en leur donnant le pouvoir d’agir», déclare Ève Lortie-Fournier, directrice du regroupement des Écoquartiers, par voie de communiqué.

En effet, 25 000 arbres plantés font l’équivalent de 125 000 climatiseurs fonctionnant 20h/jour, ou encore 3 fois la surface du parc Lafontaine. Sur le plan écologique, c’est près de 3 tonnes de pollution et 400 tonnes de carbone absorbées sur une année.