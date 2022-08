En septembre, Montréal veut vous faire «changer d’air»!

Du 5 au 11 septembre, Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) invite les Montréalais et Montréalaises aux portes ouvertes des organismes à but non lucratif (OBNL) de sports et loisirs à travers douze arrondissements.

Appuyé par Marianne St-Gelais, triple médaillée olympique en patinage de vitesse sur piste courte, l’organisme a pour objectif d’inciter la population à découvrir l’offre variée en matière de sports et de loisirs dans la métropole, et à ne pas hésiter à changer d’air.

Il est également possible de s’inscrire en tant que bénévole pour l’événement, afin de transmettre sa passion aux autres.

Pour en savoir plus sur toutes les possibilités qu’offre cette campagne ainsi que toutes les informations des OBNL à proximité, il suffit de consulter le site web sportloisirmontreal.ca.

La campagne Change d’air! de SLIM, lancée plus tôt cette année, veut mettre en valeur les OBNL s’employant à proposer sports et activités aux résidents de Montréal.