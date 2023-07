Des jeunes jouent pour les 65 ans et plus qui vivent aux Habitations Pelletier.

Le basket pour rapprocher des jeunes de Calixa-Lavallée et des résidents

Après avoir passé cinq ans dans une résidence de Verdun, Maurice Vilemaire (85 ans) a posé ses valises, voilà plus d’un an, aux Habitations Pelletier, à Montréal-Nord. Toujours ingambe, il tient, comme bénévole, un kiosque d’accueil à l’entrée du terrain de basket de l’école secondaire Calixa-Lavallée qui donne sur la cour arrière de sa résidence.

«Ça va très bien avec les jeunes depuis un an que je suis ici. Il n’y a jamais eu de problèmes», affirme l’octogénaire avec un grand sourire. Une dizaine de résidents ont bravé la chaleur, samedi, pour assister à des parties de basket entre jeunes de cette école.

C’est la première édition d’un tournoi, 3 contre 3, de basketball avec les jeunes de 14-16 ans, qui vise un rapprochement entre les 65 ans et plus et les élèves de cet établissement scolaire du quartier.

«Il y a souvent des élèves qui passent et les résidents sont craintifs un peu. Souvent ils empiètent sur le terrain devant la Résidence et certains résidents ne semblent pas très à l’aise avec ça», souligne la directrice des Habitations Pelletier, Carine Ducharme

«Mais, il n’y a pas de problématique comme telle, ajoute Mme Ducharme, on fait cette activité pour qu’ils apprennent à se connaître». Les Habitations Pelletier, du Groupe Horizon, comptent 229 unités au total et sont situées juste à côté de l’école. Mais seulement 145 appartements sont actuellement occupés, déplore la directrice. La mauvaise presse de l’arrondissement y est pour beaucoup.

«Il y en a beaucoup qui viennent visiter ma résidence et qui disent oh, non, Montréal-Nord je ne viens pas», confie Carine Ducharme en entrevue avec Métro.

Il y a eu la COVID c’est vrai, mais la réputation du quartier fait partie des causes qui laissent croire qu’on est une résidence pas sécuritaire. Carine Ducharme, directrice des Habitations Pelletier à Montréal-Nord

Elle espère qu’avec des activités comme ça, les gens seront moins craintifs de venir habiter ici. Plusieurs des résidents venus assister aux matchs de basketball viennent d’autres quartiers de Montréal, comme Cartierville, Iberville, Verdun et n’ont pas caché à Métro leur satisfaction

«Pas trop pire ici. Il n’y a rien à 100%, mais nous sommes bien», ont dit en chœur un groupe de résidents rencontrés sur place. À noter que les joueurs de l’équipe de l’Alliance de Montréal ont visité le site de l’activité et ont remis aux résidents une paire de billets pour l’un des derniers matchs de leur saison.