Deux routes fermées dans l’ouest de Montréal à cause des crues

En raison des crues printanières importantes, le chemin de l’Anse-à-l’Orme, une voie routière reliant Senneville à Sainte-Anne-de-Bellevue, et le pont de l’île Mercier, seule manière d’accéder à L’Île-Bizard, ont été fermés à la circulation automobile.

«On ne peut pas aller prendre le chemin de l’Anse-à-l’Orme quand on est sur le chemin Senneville et vice-versa, précise la mairesse de Senneville, Julie Brisebois. Et dépendamment des crues, il y a de fortes chances que l’intersection connectant le boulevard Gouin au chemin Senneville soit fermée si le niveau de l’eau continue à augmenter. C’est un protocole qu’on a appliqué dans le passé et on commence à être habitués avec les inondations qu’on a connues.»

La carte des fermetures routières du 511 fait état de la fermeture totale du chemin de l’Anse-à-l’Orme. Photo: Capture d’écran, Québec 511

De plus, cinq arrêts de la ligne de bus 68, qui passe sur le chemin de l’Anse-à-l’Orme, ont été annulés en raison de la fermeture de la route. Si le boulevard Gouin en vient à être inaccessible par le chemin Senneville, les gens qui souhaitent quitter la municipalité n’auront pas le choix d’emprunter le chemin vers l’ouest.

Les habitants de l’île Mercier sont quant à eux invités à ne pas retourner à leur domicile s’ils quittent les lieux. Le pont est fermé en raison du débit d’eau trop élevé, qui représente un danger à la circulation. Ils n’ont toutefois pas reçu d’ordre d’évacuation.

Rappelons que l’île Mercier avait fait les manchettes en 2017 et en 2019 pour les mêmes raisons, alors que les crues avaient forcé la fermeture du pont, au dam des résidents. Plusieurs étaient alors demeurés sur place malgré les appels de la Ville les invitant à quitter les lieux.