Le niveau de l’eau monte dans certains secteurs de Montréal

En raison des crues printanières, l’eau monte dans certains secteurs de Montréal. La Ville de Montréal est d’ailleurs passée en mode «intervention» lundi en prévision des risques d’inondations et a posé des barricades et des digues pour éviter le pire.

Selon la carte interactive de Crues Grand Montréal, plusieurs secteurs de L’Île-Bizard ont atteint entre 1 et 1,50 mètre de submersion. C’est notamment le cas autour de l’île Mercier, qui a connu par le passé de nombreux épisodes d’inondations, comme en 2019 lorsque les inondations ont entraîné la fermeture de son unique pont la reliant à L’Île-Bizard. Le niveau de l’eau demeure cependant stable dans cette région.

En mauve, l’île Mercier, reliée à L’Île-Bizard, connaît un niveau de submersion évalué à près de 1,50 mètre. D’autres secteurs de L’Île-Bizard connaissent également une montée des eaux importante. Photo: Capture d’écran, Crues Grand Montréal

Ailleurs dans l’Ouest-de-l’Île, Senneville connaît aussi une montée importante du niveau de l’eau. Le secteur longeant la rivière à l’Orme, près du chemin de l’Anse-à-l’Orme, voit ce matin un niveau de submersion se situant entre 1 et 1,20 mètre. Les rives du Cap-Saint-Jacques sont également affectées.

Le chemin de l’Anse-à-l’Orme, longeant la rivière à l’Orme, subit les conséquences de la montée des eaux. Un peu plus au nord, le parc-nature de l’Anse-à-l’Orme et le Cap-Saint-Jacques sont aussi affectés. Photo: Capture d’écran, Crues Grand Montréal

Ahuntsic est aussi aux prises avec la montée des eaux, notamment dans le secteur du parc Louis-Hébert, sur le boulevard Gouin près de ses intersections avec le boulevard Olympia et l’avenue Christophe-Colomb. Selon la carte, le niveau de l’eau y atteint entre 1,20 et 1,50 mètre. Dans le secteur du CHSLD Laurendeau et de la résidence étudiante Ignace-Bourget, le niveau de l’eau se situe entre 0,5 et 1 mètre.

La montée des eaux est perceptible dans Ahuntsic, près du boulevard Gouin. Photo: Capture d’écran, Crues Grand Montréal

«La hauteur de l’eau illustrée ne tient pas compte des ouvrages de protection érigés de manière permanente ou temporaire. Pour cette raison, la réalité observée sur le terrain peut différer de la hauteur d’eau indiquée», précise-t-on toutefois dans la carte interactive de Crues Grand Montréal.