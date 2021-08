Quoi faire pendant le mois de l’archéologie

Août marque une célébration particulière avec le mois de l’archéologie, chapeauté par le réseau Archéo-Québec. Pendant 30 jours, des événements sont organisés par les musées, archéologues et lieux de diffusion. Pour cette 17e édition, la programmation propose des événements en ligne et en présentiel.

C’est le moment idéal pour s’intéresser à l’histoire du Québec grâce aux nombreuses activités qui s’offrent aux citoyens.

Pendant ce mois, le Musée québécois d’archéologie, à Pointe-du-Buisson, proposera des ateliers qui mêlent l’art et l’archéologie. Trois artistes offriront une prestation qui s’ajoute à une démarche scientifique avec l’archéologue Patrick Eid. Ces trois créateurs sont Claude H.Vallée pour l’écriture (8 août), Geneviève Dupuis pour la danse (15 août) et Diane St-Georges pour les arts visuels. Pour ceux qui ne peuvent faire le déplacement à Pointe-du-Buisson, il sera possible de découvrir leur travail sur le compte Instagram d’Archéo-Québec.

Gracieuseté – Rachel Archambault

En ligne, La Question du Jour sur le compte Facebook d’Archéo-Québec offre aux citoyens la possibilité de poser une question autour du sujet de l’archéologie. Chaque jour, un expert répondra à l’une de ces questions.

Un balado fait aussi son entrée dans cette nouvelle édition du mois de l’archéologie. À travers les six épisodes de Voyante de l’archéologie, les auditeurs pourront découvrir des lieux historiques et vestiges, grâce à « La diseuse de bonne archéologie », Claire.

Le reste du site Internet d’Archéo-Québec est aussi une mine d’or pour tous les férus d’archéologie. Sur la page Archéo chez moi, on trouve une multitude de films, capsules vidéo, proposition de livres et documentaires produits par les Musées.

Il est aussi possible de trouver l’adresse par région des musées québécois sur l’archéologie. À Montréal, il y a le Musée Pointe-à-Callière et le site Marguerite-Bourgeoys tous deux situés sur le Vieux-Port, la Maison Nivard-de Saint-Dizier à Verdun et le Musée de Lachine.