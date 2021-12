La station Outremont sera fermée du 10 janvier au 19 août 2022

Depuis janvier 2021, la station Outremont, sur la ligne bleue, est en travaux. Ces derniers devraient prendre fin en décembre 2023. Entre-temps, la station devra être fermée au public du 10 janvier au 19 août 2022.

Plusieurs nouvelles installations et rénovations sont au programme de ces travaux majeurs de la station de métro. Afin de rendre cette dernière universellement accessible, des ascenseurs seront aménagés, de plus un nouvel escalier fixe et un nouveau puits de ventilation naturelle verront le jour. Du côté de l’œuvre d’art en pierre cuite installée au sein de la station, créée par l’artiste Gilbert Poissant en 1988, elle sera entièrement restaurée. Le revêtement extérieur, l’éclairage, la fenestration, les finis de plancher et la toiture de la station seront remplacés.

Dans le cadre de la fermeture de la station entre janvier et août, une navette sera en circulation entre Acadie et Outremont. L’avenue Van Horne est toujours ouverte à la circulation, même si rétrécie à cause des travaux. Par contre, certains arrêts de bus sont déplacés à l’intersection de l’avenue Van Horne et Stuart, ainsi qu’à l’angle de l’avenue Outremont et Van Horne.