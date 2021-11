Accessibilité universelle: de nouveaux ascenseurs à la station Viau

Une 19e station de métro de la Société de transport de Montréal (STM), sur 68, est dorénavant universellement accessible. À partir du 30 novembre, la station Viau mettra en service ses ascenseurs, donnant un accès supplémentaire et au plus grand nombre aux installations du Parc olympique, de l’Espace pour la vie, ainsi que d’autres attractions, telles que le Cinéma Starcité et le Stade Saputo.

Amorcés en janvier 2019, les travaux de réfection de la station Viau ont également permis la construction de nouveaux bâtiments auxiliaires, dont de nouveaux puits de ventilation, le remplacement de la membrane d’étanchéité du toit souterrain de la station et la réfection des quatre escaliers fixes.

Également, l’éclairage a été entièrement refait dans toute la station et les portes-papillon ont été remplacées. Certaines d’entre-elles sont maintenant motorisées, afin de faciliter l’accès à la station.

Enfin, les travaux au centre d’attachement sont également terminés.

«C’est dans cet atelier souterrain que sont garés les véhicules ferroviaires nécessaires à l’entretien du tunnel et des rails du métro pendant la nuit», peut-on lire sur le communiqué de la STM.

Un total de 11 autres chantiers d’accessibilité universelle sont en cours dans les stations Angrignon, Jolicoeur, Place-des-Arts, McGill, Pie-IX, D’Iberville, Édouard-Montpetit, Outremont, Mont-Royal, Villa-Maria et Place-Saint-Henri.

Des travaux qui, selon la STM, sont bénéfiques non seulement aux personnes à mobilité réduite, mais également aux familles avec de jeunes enfants, aux personnes âgées et aux voyageurs.

Cette annonce suit celle concernant la station Préfontaine, dont les nouveaux ascenseurs sont entrés en fonction le 8 novembre dernier.