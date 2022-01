Arts visuels : un tour dans les galeries du Mile End

Le Mile End regorge de galeries d’art qui proposent régulièrement des expositions d’artistes locaux, voire internationaux. Pour cette nouvelle année 2022, Métro vous propose de découvrir la programmation de quelques galeries du quartier.

Atelier Circulaire

Situé au cœur du complexe de Gaspé, Atelier Circulaire est spécialisé dans les arts imprimés. L’espace peut servir d’atelier pour des artistes en résidence, et de lieu d’exposition.

C’est l’artiste Bea Parsons qui ouvrira le bal des expositions de 2022 dans la galerie, du 20 janvier au 26 février 2022, avec l’exposition Out of Sight. L’un des thèmes de recherche phares de cette artiste est son identité, qui mêle des origines cries, écossaises et françaises. L’imagerie, en noir et blanc et sur papier, oscille entre l’abstrait et le figuratif.

Dazibao

La galerie Dazibao, qui se trouve également dans le complexe de Gaspé, est spécialisée dans l’art audiovisuel. L’art vidéo est souvent au centre des expositions.

Extrait de l’exposition the Translation is Approximate de l’artiste Zinnia Naqvi – Gracieuseté

Jusqu’au 15 janvier 2022, il est possible de découvrir deux artistes. La première est Zinnia Naqvi, une artiste basée à Montréal et à Toronto. Avec l’exposition the Translation is Approximate, elle explore les répercussions du colonialisme et du racisme en utilisant des images personnelles, de sa famille par exemple. L’exposition comprend également de la

Dans la salle de projection, on peut découvrir une série de films de plusieurs artistes, qui abordent le conflit en Palestine. Moving narratives: Images de Palestine, comprend une projection des œuvres des artistes Kamal Aljafari, Razan AlSalah, Alaa Abu Asad et Muhammad Nour El-Khairy. Les œuvres s’articulent autour des notions de la famille, du colonialisme et du territoire ainsi que des nouvelles technologies.

Galerie A. Piroir

Le studio-galerie, qui regorge d’outils et de machines d’impression, est spécialisé dans l’art imprimé. Jusqu’au 5 février, il est possible d’y découvrir le travail de Hélène Latulippe.

L’exposition Souvenirs consignés de Hélène Latulippe – Gracieuseté

Cette dernière explore, avec Souvenirs consignés, la notion de la mémoire personnelle et affective involontaire, inspirée de l’écrivain Marcel Proust. Elle utilise dans ses œuvres des blocs de bois, appelés «Bloc-notes», sur lesquels sont apposées des linogravures qui ont été imprimées sur différents papiers. Les impressions prennent la forme de lignes plus ou moins épaisses; chacune d’entre elles symbolise pour l’artiste des «zones de mémoire».

Galerie Simon Blais

La galerie Simon Blais est un incontournable des galeries du Mile End. Depuis plus de 30 ans, elle représente et expose des artistes québécois et internationaux.

L’œuvre de Sean Scully, Wall of Light Orange – Gracieuseté

En 2022, du 15 janvier au 12 février, la galerie présentera le travail d’estampes de l’artiste d’origine irlandaise Sean Scully. Ce dernier est un peintre qui a déjà été exposé dans plusieurs galeries du monde entier. Son travail explore la linéarité et les formes géométriques, qui s’agencent ou se superposent. L’exposition présentera des estampes, soit des œuvres qui sont le fruit d’une impression.

Parallèlement, l’exposition Orange réunira plusieurs artistes visuels, tels que Marcelle Ferron, Jacques Hurtubise et David Nash autour du tableau monumental du peintre français Olivier Debré.

Le Mile End abrite plusieurs autres galeries, et Métro vous invite à y déambuler en ce début d’année, afin de découvrir les secrets artistiques du quartier.