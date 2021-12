Un café bistrot et librairie débarque dans le Plateau

Le café boutique Les Malins a ouvert ses portes le 2 décembre dernier au 2180 avenue Mont-Royal Est. Bien plus qu’un café, il y est possible d’acheter un livre ou d’y prendre un verre de vin nature. Le tout en surveillant sur un écran ses enfants qui jouent au sous-sol dans un espace qui leur ait dédié.

Le propriétaire de l’établissement Marc-André Audet, aussi président et fondateur des éditions Les Malins, est fier d’accueillir ses premiers clients après huit mois de rénovation.

Le propriétaire du Café boutique Les Malins, Marc-André Audet. (Photo: Quentin Dufranne, Métro Média)

Le résultat est impeccable, entre les bancs d’églises, les flammes du foyer au gaz au fond du café ou encore l’espace librairie où sont vendus les livres des éditions Les Malins, l’ambiance qui s’en dégage est chaleureuse et agréable.

En ouvrant son établissement, Marc-André Audet voulait répondre à la fois au besoin d’avoir une librairie à l’est du Plateau et d’offrir un espace où parents et enfants peuvent se détendre et se divertir en même temps.

« Il n’y a pas d’endroit où l’on peut se rencontrer entre adultes avec nos enfants », explique le propriétaire.

Tout a été pensé pour le confort de tout le monde et surtout pour inciter les clients à lire.

Un espace ludique pour les enfants

Dès la porte d’entrée poussée, c’est l’espace café-bistrot qui vous accueille au son de la machine à café avec en arrière-plan les tireuses à bière.

La carte propose une nourriture de type « bistrot » avec planche de charcuterie, sandwichs déjeuners. La cheffe Juliette Léger-Dupras propose aussi un important choix de produits véganes. Pour ce qui est du vin, les deux tiers proposés sont nature.



L’espace ludique pour les enfants se situe au sous-sol du café-bistrot. (Photo: Quentin Dufranne, Métro)

Un escalier jumelé à une glissade pour les plus petits permet d’accéder à l’espace ludique au sous-sol. Les enfants peuvent profiter des jeux d’arcades ou encore lire un des livres mis à disposition gratuitement.

Pendant ce temps-là, les parents des plus de six ans peuvent profiter de leur moment à l’étage au-dessus tout en gardant un œil sur leur enfant grâce à une télé qui rediffuse ce qui se passe plus bas.

«Un point de rencontre dans le quartier»

Le nouvel établissement embauche entre 15 à 20 employés. Pour le moment, il est ouvert cinq jours par semaine du mercredi au dimanche. Les jours de fermeture permettent au propriétaire de finir les dernières finitions.





Au café boutique Les Malins il est possible de déguster une boisson chaude en bouquinant ou savourer un verre de vin nature au coin du foyer. Photo: (Quentin Dufranne, Métro)

Fait anecdotique, il y a 100 ans, l’établissement était déjà un café. Le nouveau propriétaire qui mise sur la pérennité de l’établissement. Il n’a pas lésiné sur les moyens pour faire de cet endroit un espace des plus accueillant.

«Souvent, quand quelque chose se dit familial, on pense aux chaises en plastique sans confort, ici on ne veut pas ça, explique Marc-André Audet. On veut être un point de rencontre dans le quartier».

Le côté moderne du café boutique Les Malins se mélange à l’ancien notamment par la présence d’un mur de briques rouges érigé en 1914 et resté intact.