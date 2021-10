L’arrondissement Villeray-Parc-Extension-St-Michel voit rose avec un nouveau café

Ouvert depuis le 23 octobre, le Rose – Crèmes, Café & Amour accueille ses clients dans une ambiance des plus florales. Ce café et restaurant qui propose aussi des crèmes molles surprend par son concept et la diversité de ses produits aux inspirations italiennes.

L’établissement dont le concept est pour le moment basé sur la vente à emporter, propose des sandwichs, salades et crèmes molles aux saveurs de l’Italie.

L’ensemble des produits est local et la majorité est faite sur place. C’est le cas du pain utilisé pour les sandwichs, à la grande fierté de la cheffe Sarah-Maude Huard.

Les pâtisseries qui viennent de boulangeries partenaires s’ajoutent au menu fusion, qui vacille entre l’Italie et l’Amérique du Nord. Ce dernier change au rythme des saisons ce qui permettra aux clients de savourer cet automne une crème molle aux épices à citrouille avec de la vraie purée de citrouille à l’intérieur.

L’idée de s’installer dans ce quartier s’est imposée naturellement, après que les propriétaires, originaires de Villeray, trouvaient qu’il manquait d’établissements de crème molle aux alentours. C’est ensuite qu’est venue l’idée de le transformer aussi un restaurant à emporter et un café.

Un concept «instagrammable»

L’ensemble de la décoration a été pensé pour être pris en photo et mis sur les réseaux sociaux. L’équipe a donc fait appel à un designer et un architecte pour donner une toute nouvelle allure à cet ancien garage.

Comptoir du Rose – Crèmes, Café & Amour surplombé de roses suspendues. Photo : Quentin Dufranne / Métro Média

Les propriétaires Marcus Ford et Anthony La Para ont décidé d’appeler l’établissement en hommage à leur grand-mère et de leur mère qui portent respectivement le nom de Rose.

Et des roses on en retrouve partout notamment avec ce tapis de roses suspendus au plafond. Il est même possible d’acheter des roses à l’unité sur place.

Le menu a été imaginé autour du concept de pique-nique. De ce fait, la taille des sandwichs et autres produits a été imaginée pour être partagée. Des options végétariennes s’additionnent aussi aux options carnivores.

Pour le moment, l’établissement repose sur des commandes à emporter. Il va bientôt collaborer avec une entreprise de livraison montréalaise pour la livraison des commandes.

Murale du Rose – Crèmes, Café & Amour. Photo: Quentin Dufranne / Métro Média

Des projets grandissants

Pour les propriétaires, le projet ne peut pas s’arrêter là. Avec une grande surface inutilisée au sous-sol, ils espèrent agrandir la capacité d’accueil. Cela permettrait de recevoir des clients avec un service à table.

Une fenêtre située à l’arrière de l’établissement pourrait même permettre de développer un service de vente de crème molle à emporter.

Les deux propriétaires, l’un joueur de poker professionnel et l’autre agent de voyage n’entendent pas s’arrêter là. D’ici les cinq prochaines années, ils espèrent franchiser leur concept et ouvrir un second café Rose dans Vieux-Montréal.

Ils aimeraient aussi exporter leur concept en ouvrant un café Rose à Londres, mais aussi à Marbella en Espagne.