Sécurité publique: plus patrouilleurs à Outremont

Mardi, le conseil d’arrondissement d’Outremont a entériné le financement afin d’ajouter des patrouilleurs à la sécurité publique et cela 7 jours sur 7. De plus, un avis de motion a été adopté à la majorité afin de rétablir le poste de quartier (PDQ) 24 à Outremont.

Cette décision vient dans la foulée des événements survenus dans le dernier mois, soit le décès tragique d’un jeune homme originaire d’Outremont, Philippe André Graton, au parc John-F.- Kennedy et le délit de fuite d’un automobiliste qui a heurté une poussette avec un enfant d’un an à bord. Rappelons que l’abolition du poste de quartier 24 d’Outremont a été faite en janvier 2019.

«La sécurité est une priorité pour nous. La sécurité aux abords des écoles, le matin et le soir, ainsi que sur l’ensemble du territoire outremontais, particulièrement dans nos parcs le soir et la nuit, doit être améliorée. C’est avec des actions concrètes que nous y arriverons et, à ce titre, j’appelle la mairesse de Montréal et le SPVM à rétablir le poste de quartier à Outremont», mentionne le maire de l’arrondissement d’Outremont, Laurent Desbois.

Nous réitérons notre pleine confiance au travail effectué par le SPVM, mais il faut poser des actions maintenant, d’autant plus qu’avec le Nouvel Outremont qui apporte une croissance projetée de la population à 15 %, il y a urgence d’agir Le maire de l’arrondissement d’Outremont, Laurent Desbois.

Dans ce contexte, il a été demandé à la Ville de Montréal et du SPVM de recevoir un rapport trimestriel sur les accidents et événements touchant la sécurité urbaine de l’arrondissement d’Outremont, ainsi qu’un financement d’appoint pour réaliser des interventions concrètes en prévention du crime, des gangs de rue et en sécurité urbaine en général.