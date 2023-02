Les cols bleus de Westmount en grève

Les cols bleus de la Ville de Westmount entrent en grève pour 48h, jusqu’à jeudi matin. L’objectif des travailleurs, membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), est de faire pression en vue de faire avancer les négociations en cours sur les horaires et les salaires.

Le syndicat avait voté pour un mandat pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée le 22 novembre dernier. La dernière convention collective des travailleurs étant échue depuis le 31 décembre 2019, le syndicat déplore la lenteur des discussions.

«Les citoyennes et citoyens de Westmount doivent savoir que si on ne rémunère pas convenablement ses travailleuses et travailleurs, les services vont écoper», déclare Luc Bisson, président du SCFP 301.

Il juge les salaires inacceptables à l’heure actuelle. Alors que la ville se dit en bonne santé financière, l’inflation et les taux d’intérêt rendent la situation «très difficile» pour les travailleurs.