Un prix spécial décerné à l’ensemble de la communauté

Un aulne glutineux et une plaque commémorative seront installés également au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies afin de remercier les bénévoles.

C’est en plantant un arbre et en posant une plaque commémorative que les élus de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est remercient «tous les citoyennes et citoyens qui ont conjugué leurs efforts pour lutter contre la pandémie de la Covid-19».

Lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles, les membres du conseil d’arrondissement ont attribué un prix spécial destiné à l’ensemble de la population de RDP-PAT.

Un premier arbre a été planté à l’arrière du centre communautaire Roussin de Pointe-aux-Trembles, centre névralgique de tous les organismes communautaires du quartier et de Montréal-Est. Un deuxième sera planté près du centre récréatif de Rivière-des-Prairies.

«L’arbre est le symbole la vie. Il donne espoir et ça fait grandir», s’est exprimé Louise Croussett, directrice générale de l’Association bénévole Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est.

Cette crise sanitaire a démontré la force de toute une communauté et chacun peut en être fier. C’est grâce à vous, chers bénévoles, nos héros au quotidien, que nous nous donnons le droit de rêver à un monde meilleur Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles

Suzanne Décarie, conseillère de ville pour le district de PAT, se dit fière du travail de toute la communauté et de l’aide apportée aux personnes dans le besoin durant cette période difficile.

L’endroit n’a pas été choisi au hasard, puisque le centre communautaire Roussin a été très sollicité par les équipes de bénévoles durant près d’un an et demi.

«C’est une place connue et accessible à tous. Une manière aussi pour eux de pouvoir venir se recueillir», a commenté la mairesse de l’arrondissement, Caroline Bourgeois.

Forte mobilisation

Le centre communautaire Roussin collabore en temps normal avec une quarantaine de bénévoles.

Mme Croussett se rappelle qu’au plus fort de la pandémie, elle et ses équipes travaillaient avec près de 166 volontaires.

«Le bénévolat, c’est solide comme un arbre. Ce symbole planté est fort pour moi», dit-elle. Lisa Christensen, conseillère d’arrondissement de Pointe-aux-Prairies.

Bénévoles émérites

Onze prix de reconnaissance ont été décernés à des bénévoles émérites mis en nomination par les organismes et choisis par un comité de sélection. Les lauréats ont été invités à signer le livre d’or de l’arrondissement.

Bénévole en herbe : Daniela Jeannot, Équipe RDP

Doyen bénévole : Colette Turcotte, centre d’action bénévole de RDP

Bénévole polyvalent : Gaétan Bilodeau, centre d’action bénévole de RDP

Bénévole sportif : Chantal Bernard, Association de hockey mineur de PAT

Bénévole de loisir : Véronique Chevrier, 266e Groupe Scout de la Pointe-de-l’Île

Bénévole arts, culture et patrimoine : Gisèle Boucher, Société historique de RDP

Bénévole en développement social et communautaire : Jacques Gauthier, Initiative 1, 2, 3 GO! RDP

Bénévole arc-en-ciel : Jean-Guy Trudel, Association bénévole de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est

Projet collectif : Comité de jardin Richelieu, Jardin communautaire Richelieu

Bénévole coup de coeur : Sylvie Thibodeau, Société canadienne de sclérose en plaques – Section Est de Montréal

Prix hommage : Mary Campisi, Club de patinage artistique de RDP