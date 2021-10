Est de Montréal: Broccolini achète 2,5 millions de pieds carrés des anciens terrains de Shell

L’entreprise Broccolini, spécialisée en construction, développement et services immobiliers, a acquis 2,5 millions de pieds carrés des anciens terrains de Shell au Groupe C. Laganière pour 56,8 M$. Ce terrain à vocation commerciale et industrielle sera redéveloppé «selon les plus hauts standards environnementaux», soutient l’entreprise.

Le terrain, composé de deux lots adjacents, est situé en bordure de l’Autoroute 40 et chevauche l’arrondissement d’Anjou et la ville de Montréal-Est. Il s’agit d’une partie de l’ancien terrain appartenant à raffinerie de Shell Produits Canada, qui a été racheté par le Groupe C. Laganière en 2017.

«Nous sommes fiers de participer au développement durable de ce secteur et nous avons hâte de présenter un projet audacieux qui contribuera à la relance économique verte de l’est de Montréal», a déclaré par voie de communiqué Roger Plamondon, président du Groupe immobilier Broccolini, ajoutant que ce projet sera une «première incursion d’envergure dans l’est de Montréal».

Broccolini s’est engagé à céder une partie de son nouveau terrain et à participer activement à l’aménagement d’un corridor vert. Des discussions avec les différentes instances gouvernementales auraient également été amorcées afin d’assurer le respect de l’ensemble des orientations environnementales pour ce secteur, selon le communiqué.

Du côté du Groupe Laganière, on soutient que cette transaction « permettra de donner un élan supplémentaire à leur Complexe environnemental Montréal-Est (CEME)».

«La vente d’une portion de notre terrain à Broccolini s’inscrit dans notre mission de convertir d’anciens passifs environnementaux en actifs permettant le redéveloppement durable de notre territoire, en plus de contribuer à la réalisation de nos projets futurs et d’assurer la relève de l’entreprise», affirme le président du Groupe Laganière, Guy Laganière.