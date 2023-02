Un don de 100 000$ pour la Fondation du Cégep Marie-Victorin

La Fondation du Cégep Marie-Victorin recevra un don de 100 000$ de la part de Kaleido, entreprise financière spécialisée en épargne-études, lors d’une cérémonie se tenant au cégep le 16 février. Ce don vise à encourager la persévérance scolaire, favoriser la réussite éducative et soutenir la population étudiante de l’établissement.

La cérémonie se fera en présence de Sylvain Mandeville, directeur général du Cégep; d’Isabelle Grenier, présidente et cheffe de la direction de Kaleido; de Julie Cyr, vice-présidente marketing et expérience client de Kaleido; et de Nicole Rouillier, présidente du conseil d’administration de la Fondation du Cégep.

La Fondation du cégep Marie-Victorin souhaitait mettre en place et maintenir des projets structurants pour plusieurs années, afin de soutenir la réussite éducative et de corriger certaines iniquités sociales. C’est ce qui a interpellé Kaleido, en plus de la grande proportion d’étudiants provenant de milieux socioéconomiques défavorisés et pouvant bénéficier d’une aide financière importante.

La Fondation existe depuis 1982, dans le but de faire bénéficier la communauté étudiante de ressources additionnelles grâce à l’implication professionnelle, personnelle et financière des gens d’affaires de la région et des partenaires du Cégep. Le programme de subventions de la Fondation est orienté vers le soutien de projets, individuels ou collectifs, qui privilégient la créativité et l’innovation.