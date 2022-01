COVID-19: Le point sur les ouvertures et fermetures des lieux publics à RDP

Si des arrondissements se voient contraints de fermer certains lieux publics en raison de cas de COVID-19, le quartier de Rivière-des-Prairies reste quant à lui épargné. Tour d’horizon sur les nouvelles restrictions gouvernementales concernant les lieux publics.

Activités sportives

Pour les activités sportives intérieures, les mêmes restrictions sanitaires s’appliquent pour les arénas, les terrains sportifs intérieurs, les gymnases et les skatepark intérieurs.

Qu’il s’agisse de cours ou d’activités sportives et de loisirs, la capacité est limitée. Ils peuvent être pratiqués par une personne seule, deux personnes ou entre occupants d’une même résidence.

Les compétitions et les tournois ne sont pas permis, ni même les spectateurs. Seuls les accompagnateurs sont autorisés. Le passeport vaccinal est obligatoire pour tous les participants, y compris les accompagnateurs. L’accès aux vestiaires est permis, mais à capacité limitée également.

Pour toutes les autres activités extérieures (patinoires, glissades, ski de fond, terrains de sport extérieurs…), aucune restriction n’est en vigueur. Les activités libres sont autorisées sans limite de participants et le passeport vaccinal n’est pas exigé.

Piscine

Le Centre aquatique de Rivière-des-Prairies de son côté fait savoir par un communiqué que la session hivernale est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Les activités de sports et loisirs sont pour le moment fermées au public. Les inscriptions pour les activités aquatiques seront ouvertes lorsque la situation sera plus précise.

Parc à chiens

Les parcs à chien sont toujours ouverts, mais ferment à 21h30 en raison du couvre-feu. Le gouvernement du Québec autorise tout de même les propriétaires de chien à sortir après 22h «pour les besoins de celui-ci, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour de [leur] résidence ou de ce qui en tient lieu».

Lieux culturels

Les bibliothèques sont toujours ouvertes, bien qu’à capacité réduite. Les citoyens peuvent circuler dans les allées, louer des livres et accéder aux places assises et au matériel informatique.

Les salles d’expositions sont toujours ouvertes au public et ne requièrent pas de passeport vaccinal. Les salles de spectacles et de projection sont quant à elles fermées jusqu’à nouvel ordre.

Restrictions pour les non vaccinés

En date du 18 janvier, le gouvernement du Québec fermera les portes des SAQ et SQDC aux citoyens non vaccinés. Le passeport vaccinal sera désormais obligatoire pour y accéder. Une mesure qui s’ajoute à celle de l’accès aux restaurants et bars déjà en vigueur.

Informations

Pour plus d’informations, il est toujours possible de consulter les réglementations en vigueur à bit.ly/33esZdW.