Le député Marc Tanguay parodie François Legault

Dans un de ses plus récents tweets, le député de LaFontaine, Marc Tanguay parodie le premier ministre du Québec François Legault, dans une vidéo.

Marc Tanguay reprend l’une des dernières capsules Tik Tok du premier ministre dans laquelle il annonce la fin du couvre-feu. Il parodie alors les propos de «Pôpa Legault» comme il l’écrit, et n’a vraisemblablement pas digéré le fait d’être sermonné par celui-ci. «On dirait un père de famille qui sermonne ses enfants», partage M. Tanguay.

Avez-vous vu la vidéo de ⁦@francoislegault⁩ sur Instagram et TikTok? On dirait un père de famille qui sermonne ses enfants. 🙄

Mon dernier tweet dénonçait son paternalisme. Voici, avec ma voix, ce que je retiens de la remontrance de Pôpa Legault🥸.#Parodie 😉 pic.twitter.com/K1pmjor1iR — Marc Tanguay (@marc_tanguay) January 15, 2022

Au journal Métro il explique que «l’humour à l’occasion quand ce n’est pas pour tromper la population mais pour faire passer un message politique, c’est de bon goût».

Les 16 600 vues et l’affluence de commentaires à l’égard de sa parodie le confortent dans l’idée que cette vidéo n’était pas mal venue mais comprise.

Visiblement le député du Parti libéral du Québec (PLQ) n’apprécie guère d’être «infantilisé» par le premier ministre du Québec. Une communication qu’il dénonçait déjà dans un message précédent.

Les gens commencent à en avoir franchement assez d’être infantilisés par @francoislegault

Voici l’image même du paternalisme :#assnat #polqchttps://t.co/RjZ2EERX5x — Marc Tanguay (@marc_tanguay) January 14, 2022

Marc Tanguay critique l’approche de François Legault et juge qu’elle n’a pas évolué depuis le début de la pandémie. « Le ton très directif a changé », dit-il reconnaissant qu’avec le temps « on devient plus critique envers les décisions qui sont prises ».